Runbot ( RBOT ) とは何か

Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities.

