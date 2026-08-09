Kadenaとは何ですか？

Kadenaは、世界で最初の真のスケーラブルなブロックチェーンの一つを立ち上げ、アプリケーション向けに準備しています。Kadenaのパブリックブロックチェーンは、複数のチェーンが編み込まれた高スループットのプルーフ・オブ・ワークシステムであり、Chainwebというプロトコルを実行します。このプロトコルはセキュリティとスループットを両立させています。Kadenaネットワークは、パブリックアプリケーション、プライベートブロックチェーン、その他の相互運用可能なチェーンを一つの場所に統合し、Kadenaパブリックチェーンの中心となる高帯域幅コンピュータへトラフィックを誘導します。

Kadenaは何がユニークなのでしょうか？

Kadenaはイーサリアムが抱えていた問題を解決し、他ブロックチェーンがまだロードマップ上にしか盛り込んでいない機能を今日すでに提供しています。これには形式検証、相互運用性、スケーラビリティなどが含まれます。Kadenaは稼働しており、すぐに本番用ブロックチェーンアプリケーションのデプロイが可能です。

Kadenaの歴史について教えてください。

Kadenaのエンタープライズソフトウェアは現在、金融、ヘルスケア、保険分野の大手企業によって利用されており、ビジョンを持つ開発者がアイデアから製品へと直接進むことを可能にしています。Kadenaのパブリックチェーンのリリースにより、このシステムはプライベートからパブリックまで、あらゆる段階でのブロックチェーンアプリケーション開発をサポートします。

Kadenaの今後の展望について教えてください。

高スループットかつスケーラブルなKadenaネットワーク上で大量の取引を処理するアプリケーションは、ネイティブのKadenaトークンを用いてスマートコントラクトのコードを実行します。より多くのアプリケーションがKadenaネットワークに参加したり相互運用したりするにつれて、実行されるスマートコントラクトの数も増え、Kadenaトークンの有用性も高まっていきます。

Kadenaは何に使えるのでしょうか？

Kadenaトークン（KDA）は、Kadenaパブリックチェーン上で計算処理の料金を支払うためのデジタル通貨です。イーサリアムにおけるETHと同様に、KadenaにおけるKDAはマイナーがネットワーク上でブロックを採掘する際の報酬となり、ユーザーが取引をブロックに含めてもらうために支払う取引手数料でもあります。

Kadenaの現在の価格はいくらですか？

Kadena（KDA）は、¥0.7131228859019760768000で取引されており、直近24時間の価格変動率は2.97%です。このリアルタイムデータは、世界中の取引所から集められた価格情報を統合し、トレーダーがいつでも正確な市場評価を得られるよう提供しています。

Kadenaはそのエコシステムにおいてどのような役割を果たしていますか？

--ネットワークの中核的な資産であり、Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpadセクターの一員であるKDAは、決済、ステーキング、ガバナンス投票、流動性インセンティブなど、重要な機能を支えることがよくあります。その設計次第で、エコシステム全体におけるアプリケーションやスマートコントラクトの動作に影響を及ぼすことがあります。

今日、KDAはどの程度活発に取引されていますか？

直近24時間の取引量は¥--でした。高い取引量は通常、投資家の強い関心と健全な流動性、そして大小問わずトレーダーにとってより良い執行状況を示しています。

Kadenaの流通供給量はいくらですか？

本日、流通しているトークン数は338586083.5196です。これは取引可能となる供給量を示します。流通供給量は、投資家が希少性やインフレ動向、長期的なトークン分配の可能性を推定するのに役立ちます。

KDAの時価総額とランキングはいくらですか？

Kadenaは現在、時価総額¥241446679.36153711128000でランキング#2467に位置しており、同セクター内で認知された資産の仲間入りを果たしています。これにより、投資家はその相対的な規模を測定することが可能です。

Kadenaは過去24時間にどのように推移しましたか？

直近24時間の価格変動率は2.97%でした。短期的な価格変動は、取引心理や流動性の変化、あるいは--ネットワークに関連する出来事によって左右されることがあります。

Kadenaは同じカテゴリーの類似資産と比べてどうでしょうか？

Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpadセグメント内では、KDAは強力な取引水準と高い流動性、さらにエコシステム内での継続的なユースケースによって、競争力のある活動を示しています。