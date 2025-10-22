Dollar Cost Average 価格(DCA)
+3.46%
+10.92%
-17.87%
-17.87%
Dollar Cost Average (DCA) のリアルタイム価格は -- です。過去24時間、DCA は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。DCA の史上最高値は $ 0.00301457 で、史上最安値は $ 0 です。
短期的なパフォーマンスでは、DCA は過去1時間で +3.46%、過去24時間で +10.92% 、過去7日間で -17.87% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
Dollar Cost Average の現在の時価総額は $ 735.22K、24時間取引高は -- です。DCA の循環供給量は 999.99M、総供給量は 999990928.270082 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 735.22K です。
本日の Dollar Cost Average から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における Dollar Cost Average から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における Dollar Cost Average から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における Dollar Cost Average から USD への価格変動率は $ 0 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+10.92%
|30日
|$ 0
|-46.13%
|60日
|$ 0
|--
|90日
|$ 0
|--
About Dollar Cost Averaging Dollar Cost Averaging (DCA) is an investment strategy where you invest a fixed amount of money at regular intervals, regardless of the asset's price. This strategy helps reduce the impact of volatility and can lead to a lower average cost per token over time.
DCA: The Player + Ecosystem project
In a world of projects competing against each other (PVP) and against the market (PVE), we are building a new category: the Player+Ecosystem ($P+E) project. Everything that DCA does will promote the power of DCA, and also show how and where it can be confidently used for anyone to achieve financial freedom.
The Grand Disconnect: A generational opportunity
The Problem: Most people underestimate two things: the inevitable long-term growth of crypto's market cap and the power of compounding.
Our Belief: Financial freedom is possible for everyone through disciplined DCA into high-conviction on-chain assets like Bitcoin, Ethereum, or SPX. DCA is the ultimate guard against fear and greed.
The Opportunity: A massive, underserved market of people needs a trustworthy guide to the future of finance. This applies to on-chain traders as much as it applies to a neighbor who has never opened Coinbase. Forward: Where DCA is going from here
Vision: To catalyze the next billion users on-chain and empower 100 million people on their path to financial independence.
Our Mission: To ignite a movement that evangelizes the power of DCA, transforming a simple investment strategy into a shared purpose.
Our Goal: To become the #1 trusted global voice for DCA, building a purpose-driven community and a brand that makes long-term crypto investing feel accessible and rewarding.
MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください！
Dollar Cost Average (DCA) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Dollar Cost Average (DCA) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Dollar Cost Average の短期および長期予測を調べることができます。
今すぐ Dollar Cost Average の価格予測 をチェック！
Dollar Cost Average (DCA) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ DCA トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|10-21 15:53:36
|業界の最新情報
昨日、ビットコイン現物ETFは4040万ドルの純流出、イーサリアム現物ETFは1億4570万ドルの純流出を記録
|10-20 18:31:42
|業界の最新情報
仮想通貨の時価総額が3.868兆ドルに回復し、24時間で3.7%上昇
|10-20 11:16:23
|業界の最新情報
ビットコインは引き続き圧力に直面し、一時的に108,000ドルを下回る
|10-19 17:50:26
|業界の最新情報
暗号資産市場のセンチメントが「極度の恐怖」ゾーンから脱却、恐怖と強欲指数は現在29
|10-19 14:26:41
|業界の最新情報
暗号資産市場はレンジ相場、時価総額は現在3.723兆ドル
|10-19 04:16:21
|業界の最新情報
過去7日間のパブリックチェーンアクティビティランキング：ソラナが首位を維持
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。