1 CV3AI から USD へのライブ価格：

$0.00013493
$0.00013493$0.00013493
+1.50%1D
USD
CV3 (CV3AI) ライブ価格チャート
CV3 (CV3AI) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0
$ 0$ 0
24H 最安値
$ 0
$ 0$ 0
24H 最高値

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+1.60%

+7.21%

+7.21%

CV3 (CV3AI) のリアルタイム価格は -- です。過去24時間、CV3AI は最低 $ 0 から最高 $ 0 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。CV3AI の史上最高値は $ 0 で、史上最安値は $ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、CV3AI は過去1時間で +0.13%、過去24時間で +1.60% 、過去7日間で +7.21% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

CV3 (CV3AI) 市場情報

$ 134.03K
$ 134.03K$ 134.03K

--
----

$ 134.03K
$ 134.03K$ 134.03K

990.00M
990.00M 990.00M

990,000,000.0
990,000,000.0 990,000,000.0

CV3 の現在の時価総額は $ 134.03K、24時間取引高は -- です。CV3AI の循環供給量は 990.00M、総供給量は 990000000.0 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 134.03K です。

CV3 (CV3AI) 価格履歴 USD

本日の CV3 から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における CV3 から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去60日間における CV3 から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去90日間における CV3 から USD への価格変動率は $ 0 です。

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ 0+1.60%
30日$ 0-37.58%
60日$ 0-53.45%
90日$ 0--

CV3 ( CV3AI ) とは何か

🚀 What Is CV3ai? CV3ai is an agentic recruitment platform that uses AI + blockchain to serve both sides of hiring — helping candidates win better jobs faster, while giving employers access to authenticated, pre-vetted talent with real-world credibility.

It’s not just a job board. It’s an AI hiring agent and on-chain trust layer designed to automate, enhance, and verify the most critical parts of recruiting.

🧠 For Candidates (Job Seekers) The Agent Does: Discovers high-fit roles based on your skills, goals, and preferences.

Enhances your résumé using AI to better match each role.

Scores and ranks jobs by match quality.

Applies on your behalf (with approval).

Verifies your experience (work history, GitHub, LinkedIn) on-chain.

Core Tools: CV3 Engine – AI résumé enhancement + job fit scoring

Selfcruitment™ – You pick the job, CV3 handles the rest

Trust Layer – Verifies your claims with public data and APIs

1-Click Apply – Integrated job board submission with tailored résumé

🏢 For Employers and Agencies The Agent Does: Sources talent that actually fits the job spec — both technically and culturally.

Validates candidate history via GitHub, LinkedIn, public records, and AI cross-matching.

Generates shortlists of matched, verified résumés.

Automates outreach and applicant tracking.

Prevents fraud with on-chain résumé authentication.

Core Tools: Verified Résumé Layer – LinkedIn, GitHub, and work history validation

Talent Search Agent – Matches real candidates with active intent

Score-Based Shortlisting – Prioritizes by fit and trust

Agency Dashboard – Manage hiring pipelines across clients

🔗 Blockchain-Backed Credentials CV3ai uses the Base blockchain to create the first public, immutable résumé layer, ensuring:

Tamper-proof work history

AI-generated trust scores

Resume + job matching audits

Decentralized professional identity

💸 Token + Monetization Token: $CV3ai (ERC-20 on Base)

Model: Credit-based system (buy credits with fiat or $CV3ai)

Use Cases: Resume enhancements, job applications, credential verification

Goal: Enable non-crypto users while building an on-chain credential economy

CV3 価格予測 (USD)

CV3 (CV3AI) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの CV3 (CV3AI) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば CV3 の短期および長期予測を調べることができます。

CV3AI を現地通貨に

CV3 (CV3AI) トケノミクス

CV3 (CV3AI) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ CV3AI トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問：CV3（CV3AI）に関するその他の質問

CV3 (CV3AI) の本日の価値はいくらですか？
CV3AI の USD でのライブ価格は 0 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の CV3AI から USD の価格はいくらですか？
CV3AI から USD の現在価格は $ 0 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
CV3 の時価総額はいくらですか？
CV3AI の時価総額は $ 134.03K USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
CV3AI の循環供給量はどれくらいですか？
CV3AI の循環供給量は 990.00M USD です。
CV3AI の史上最高値（ATH）はいくらですか？
CV3AI は史上最高値 0 USD に達しました。
CV3AI の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
CV3AI の史上最安値は 0 USD です。
CV3AI の取引高はいくらですか？
CV3AI の24 時間ライブ取引高は -- USD です。
CV3AI は今年さらに上昇しますか？
CV3AI は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、CV3AI 価格予測 をご覧ください。
免責事項

