CONX 価格(CONX)
CONX (CONX) の本日のライブ価格は $ 0.00405548 で、直近24時間で 1.04% 変動しました。現在の CONX から USD への変換レートは、$ 0.00405548 につき CONX です。
CONX は現在、時価総額 $ 4,079,291 で #- 位、循環供給量は 1.01B CONX です。直近24時間の CONX は、$ 0.00399158 (安値) から $ 0.00411365 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 1.4、史上最安値は $ 0.00383793 です。
短期的なパフォーマンスでは、CONX は直近1時間で -0.01%、直近7日間で +0.18% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 28.15K に達しました。
CONX の現在の時価総額は $ 4.08M、24時間取引高は $ 28.15K です。CONX の循環供給量は 1.01B、総供給量は 1999879778.1998 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 8.11M です。
-0.01%
+1.04%
+0.18%
+0.18%
本日の CONX から USD への価格変動率は $ 0 です。
過去30日間における CONX から USD への価格変動率は $ -0.0009573974 です。
過去60日間における CONX から USD への価格変動率は $ -0.0016258212 です。
過去90日間における CONX から USD への価格変動率は $ -0.000000002784176018 です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ 0
|+1.04%
|30日
|$ -0.0009573974
|-23.60%
|60日
|$ -0.0016258212
|-40.08%
|90日
|$ -0.000000002784176018
|-0.00%
2040年、CONX の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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CONX（Culture = Connect）は、次世代のレイヤー1文化フィンテック・メインネットであり、Web2とWeb3を橋渡しし、文化、金融、テクノロジーを一つの信頼できるデジタルエコシステムへとつなぎます。
AIおよびトークン化資産の時代に向けて設計されたCONXは、コンプライアンス対応のアーキテクチャ内にリアルワールドアセット（RWA）、セキュリティトークン（STO）、AI生成コンテンツ（AIGC）、知的財産（IP）を統合し、機関、クリエイター、投資家がデジタル経済に安全に参加できるよう支援します。
CONX Pulseプラットフォームを通じて、ユーザーはリアルワールドアセットを透明性高くオンチェーン上で発行・トークン化・取引できます。また、Vault、Origin、Nest、Arenaは、デジタル資産管理、IP登録、AI駆動型クリエーション、クリエイター主導型経済に向けた包括的なインフラを提供します。
信頼、相互運用性、規制に準拠したガバナンスを基盤として構築されたCONXは、TradFiとDeFiをつなぎ、国境や業界を越えたシームレスな資本移動を実現します。
コンテンツから資本まで——CONXはあらゆる価値をつなぎます。
CONX Vault
ユーザーがCONXエコシステム内で資産を安全に保管・整理できる、安全なデジタル資産ウォレットおよび管理ソリューションです。高度なセキュリティインフラを基盤とするVaultは、リアルワールドアセット（RWA）、非代替性トークン（NFT）、デジタルトークンなど複数の資産タイプの信頼性ある保管・送金・追跡をサポートし、すべての取引において安全性と透明性を確保します。
CONX Origin
クリエイターが自らの知的財産をオンチェーン上で確立・管理・活用できる、不動産（IP）登録・トークン化プラットフォームです。
Originは、IP登録・検証・価値追跡の一元化されたフレームワークを提供し、クリエイターが所有権と収益を透明に管理しつつ、自身のデジタル権利を完全にコントロールできるようにします。
CONX Nest
二次クリエイターやデジタルアーティストを支援する、AI駆動型クリエイティブプラットフォームです。
Nestは幅広いAIツールとクリエイティブリソースを統合・連携し、ユーザーが作品を制作・洗練・拡張してIPベースのデジタル資産へと展開できるよう支援します。これにより、CONXエコシステム内での持続的なイノベーションを促進します。
CONX Arena
多様な分野のクリエイターがアイデアや作品を発表・評価・進化させることができるクリエイティブコンペティションプラットフォームです。
構造化された審査・表彰プロセスを通じて、Arenaはクリエイティブの卓越性を推進し、CONXクリエイティブ経済におけるコミュニティのエンゲージメントを強化します。
CONX Pulse
リアルワールドアセット（RWA）の発行・流通のためのコアプラットフォームであり、信頼性、透明性、相互運用性を確保するよう設計されています。
Pulseを通じてユーザーは、オンチェーン上でトークン化されたリアルワールドアセットを発行・交換・管理でき、オープンかつコンプライアンス対応のデジタル金融インフラの重要な基盤を形成します。
CONXの現在の価格はいくらですか？
CONXは¥0.6451527665671933416000で取引されており、過去24時間の価格変動率は1.03%です。この数値は、世界中の取引所から集計されたリアルタイムの価格を反映しています。
今日の価格は過去の水準と比べてどうでしょうか？
CONXのATH（過去最高値）は¥222.714419302788000であり、ATL（過去最低値）は¥0.6105445366248208206000です。現在の価格をこれらの水準と比較することで、投資家は長期的な潜在力やこれまでの成長サイクルを評価できます。
今日のCONXの全体的な評価額はいくらですか？
時価総額は¥648940661.59434954522000となっており、全暗号通貨の中で1713位にランクインしています。
CONXの市場参加状況はどのくらい活発ですか？
この資産は24時間の取引量で¥--を記録しており、トレーダーがCONXとどれほど頻繁に取引しているかを示しています。
流通供給量とは何ですか？また、なぜそれが重要なのでしょうか？
現在1005670197.834031トークンが流通しているため、供給の動向は希少性、インフレ率、そして長期的な評価トレンドに影響を与えます。
CONXはどのカテゴリーに属しますか？
CONXはSmart Contract Platform,Gaming (GameFi),NFT,Wallets,Osmosis Ecosystem,Gaming Blockchains,Gaming Platform,Appchainsという分類に属しており、同様のユーティリティやエコシステム上の役割を持つ他の資産とグループ化されています。
--はCONXの価値提案にどのように影響しますか？
--ネットワーク上で稼働することで、CONXは特定の取引速度、手数料、セキュリティモデル、スマートコントラクト機能などを活用でき、その結果として全体的な普及に寄与しています。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
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