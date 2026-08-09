Cocoroの今日のライブ価値はいくらですか？

本日、Cocoroは¥0.216462507389502594000で取引されており、直近24時間における価格変動率は1.57%です。この価格は常に変動しており、リアルタイムの市場センチメントを反映しています。

COCOROの現在のボラティリティはどのくらいですか？

24時間のボラティリティ率は--%であり、トークンの価格がどれほど急速に動いているかを示しています。ボラティリティが高いと、市場状況によってトレードのチャンスもリスクも生じる可能性があります。

Cocoroの今日の流動性状況はどうなっていますか？

Cocoroの流動性スコアは--/100であり、取引所全体での市場深度を評価しています。流動性が高いと通常、スプレッドが狭まり、市場注文の約定がより良好になります。

COCOROが本日取引した価格帯はどこですか？

過去24時間において、COCOROは¥0.2118618638136192876000から¥0.2170336107932861718000の間で取引されました。このレンジはトレーダーが短期戦略においてサポートゾーンやレジスタンスゾーンを把握するのに役立ちます。

COCOROの今日の取引量はどのくらいですか？

直近1日で合計¥--が取引されました。取引量の急増は、大きな価格変動や市場センチメントの変化を先取りすることがよくあります。

投資家はCocoroのリスクレベルをどのように解釈すべきですか？

リスクはボラティリティ、流動性の深さ、市場ランキング、供給分布によって決まります。--上に構築されたMeme,Dog-Themed,Base Meme資産として、COCOROのリスクプロファイルはエコシステムのアップデートや業界全体のトレンドによって変動する可能性があります。