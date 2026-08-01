Cardioの現在の価格はいくらですか？

Cardioの価格は¥で、今日の変動率は4.56%です。

CARDIOコミュニティの成長速度はいかがですか？

現在、--人の保有者がおり、この数の増加は一般的に採用の拡大、コミュニティの拡張、ネットワーク全体のより広範な関与を示しています。

需要はCardioの価格にどのように影響しますか？

需要はユースケース、市場状況、投資家のセンチメント、およびHealthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci)セクターにおける役割によって左右されます。需要が高まると、取引量が多い時期には価格の動きが加速することがあります。

今日のCARDIOの取引量はいくらですか？

取引量は¥--を記録し、活発な参加と健全な市場流動性を示しています。

CARDIOは過去のパフォーマンスと比べてどうですか？

過去最高値は¥、過去最低値は¥であり、過去のパフォーマンスサイクルを理解する上で参考になります。

流通しているトークン数はいくつですか？

流通しているトークン数は853593631.7340873個で、その数量は入手可能性、時価総額、長期的な評価に影響を与えます。