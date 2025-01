ABE ( ABE ) とは何か

Hey, I’m Abe—America’s Official Bird. Abe's short for - American Bald Eagle. You've seen him on dollar bills, the SEC's logo, the President’s seal, and countless memes. Abe's not just America's #1 bird, he's the most famous bird in the history of the world. We all know America’s #1—so where do you think Abe’s heading? CACAAWWWW! tOkENOMICS - Abe dropped 350,000,000 tokens —one for every American and called it a day. No infinite money printer - this ain't one of Jerome Powell's wet dreams.

MEXCは、世界中の1,000万人以上のユーザーから信頼されている主要な暗号資産取引所です。豊富なトークンの取り扱い、最速のトークン上場、市場最安値の取引手数料を誇る取引所として知られています。今すぐMEXCに参加して、最高の流動性と市場で最も競争力のある手数料を体験してください!