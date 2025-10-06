Xeleb Protocol の本日のライブ価格は 0.03901 USD です。XCX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XCX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Xeleb Protocol の本日のライブ価格は 0.03901 USD です。XCX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで XCX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Xeleb Protocol ロゴ

Xeleb Protocol価格(XCX)

1 XCX から USD へのライブ価格：

$0.03901
-1.46%1D
USD
Xeleb Protocol (XCX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:16:50 (UTC+8)

Xeleb Protocol (XCX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.03844
24H 最安値
$ 0.03992
24H 最高値

$ 0.03844
$ 0.03992
$ 0.09145411179261065
$ 0.029927374357583258
+0.80%

-1.46%

-15.38%

-15.38%

Xeleb Protocol (XCX) のリアルタイム価格は $ 0.03901 です。過去24時間、XCX は最低 $ 0.03844 から最高 $ 0.03992 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。XCX の史上最高値は $ 0.09145411179261065 で、史上最安値は $ 0.029927374357583258 です。

短期的なパフォーマンスでは、XCX は過去1時間で +0.80%、過去24時間で -1.46% 、過去7日間で -15.38% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Xeleb Protocol (XCX) 市場情報

No.1500

$ 4.22M
$ 3.13K
$ 39.01M
108.30M
1,000,000,000
999,941,770.3947427
10.83%

BSC

Xeleb Protocol の現在の時価総額は $ 4.22M、24時間取引高は $ 3.13K です。XCX の循環供給量は 108.30M、総供給量は 999941770.3947427 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 39.01M です。

Xeleb Protocol (XCX) 価格履歴 USD

Xeleb Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.000578-1.46%
30日$ -0.00973-19.97%
60日$ -0.00625-13.81%
90日$ +0.01901+95.05%
Xeleb Protocol 本日の価格変動

本日 XCX は、 $ -0.000578 (-1.46%) の変動を記録しました。

Xeleb Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.00973 (-19.97%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Xeleb Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、XCX は、 $ -0.00625 (-13.81%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Xeleb Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.01901 (+95.05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Xeleb Protocol (XCX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Xeleb Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Xeleb Protocol ( XCX ) とは何か

Xeleb – AIが真の実用性を提供するAIエージェントインフルエンサーハブ。Xelebは、個人や企業が実世界で活用できるAIエージェントを作成、保有、収益化できる次世代プラットフォームです。AIとWeb3を組み合わせることで、Xelebはトークン化されたエージェントの所有権、実用性重視のインタラクション、コミュニティ主導の成長を実現します。当社の使命は、AIのイノベーションとクリエイター経済とのギャップを埋め、日常のユーザーをAIによる価値の創造者および受益者に変えることです。

Xeleb Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Xeleb Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- XCX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Xeleb Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Xeleb Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Xeleb Protocol 価格予測 (USD)

Xeleb Protocol (XCX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Xeleb Protocol (XCX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Xeleb Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Xeleb Protocol の価格予測 をチェック！

Xeleb Protocol (XCX) トケノミクス

Xeleb Protocol (XCX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ XCX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Xeleb Protocol ( XCX ) の購入方法

Xeleb Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Xeleb Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

XCX を現地通貨に

1 Xeleb Protocol (XCX) からVND
1,026.54815
1 Xeleb Protocol (XCX) からAUD
A$0.0600754
1 Xeleb Protocol (XCX) からGBP
0.0292575
1 Xeleb Protocol (XCX) からEUR
0.0335486
1 Xeleb Protocol (XCX) からUSD
$0.03901
1 Xeleb Protocol (XCX) からMYR
RM0.1646222
1 Xeleb Protocol (XCX) からTRY
1.6372497
1 Xeleb Protocol (XCX) からJPY
¥5.89051
1 Xeleb Protocol (XCX) からARS
ARS$56.8656572
1 Xeleb Protocol (XCX) からRUB
3.1886774
1 Xeleb Protocol (XCX) からINR
3.4231275
1 Xeleb Protocol (XCX) からIDR
Rp650.1664066
1 Xeleb Protocol (XCX) からPHP
2.2801345
1 Xeleb Protocol (XCX) からEGP
￡E.1.8549255
1 Xeleb Protocol (XCX) からBRL
R$0.2098738
1 Xeleb Protocol (XCX) からCAD
C$0.054614
1 Xeleb Protocol (XCX) からBDT
4.7650715
1 Xeleb Protocol (XCX) からNGN
57.1991927
1 Xeleb Protocol (XCX) からCOP
$151.7898605
1 Xeleb Protocol (XCX) からZAR
R.0.6815047
1 Xeleb Protocol (XCX) からUAH
1.6310081
1 Xeleb Protocol (XCX) からTZS
T.Sh.96.5591124
1 Xeleb Protocol (XCX) からVES
Bs7.99705
1 Xeleb Protocol (XCX) からCLP
$37.02049
1 Xeleb Protocol (XCX) からPKR
Rs11.0507528
1 Xeleb Protocol (XCX) からKZT
21.0408237
1 Xeleb Protocol (XCX) からTHB
฿1.2830389
1 Xeleb Protocol (XCX) からTWD
NT$1.1991674
1 Xeleb Protocol (XCX) からAED
د.إ0.1431667
1 Xeleb Protocol (XCX) からCHF
Fr0.0308179
1 Xeleb Protocol (XCX) からHKD
HK$0.3031077
1 Xeleb Protocol (XCX) からAMD
֏14.9576043
1 Xeleb Protocol (XCX) からMAD
.د.م0.3596722
1 Xeleb Protocol (XCX) からMXN
$0.717784
1 Xeleb Protocol (XCX) からSAR
ريال0.1462875
1 Xeleb Protocol (XCX) からETB
Br5.8897298
1 Xeleb Protocol (XCX) からKES
KSh5.0377514
1 Xeleb Protocol (XCX) からJOD
د.أ0.02765809
1 Xeleb Protocol (XCX) からPLN
0.1423865
1 Xeleb Protocol (XCX) からRON
лв0.1708638
1 Xeleb Protocol (XCX) からSEK
kr0.3678643
1 Xeleb Protocol (XCX) からBGN
лв0.0655368
1 Xeleb Protocol (XCX) からHUF
Ft13.103459
1 Xeleb Protocol (XCX) からCZK
0.8184298
1 Xeleb Protocol (XCX) からKWD
د.ك0.01193706
1 Xeleb Protocol (XCX) からILS
0.1283429
1 Xeleb Protocol (XCX) からBOB
Bs0.2695591
1 Xeleb Protocol (XCX) からAZN
0.066317
1 Xeleb Protocol (XCX) からTJS
SM0.3581118
1 Xeleb Protocol (XCX) からGEL
0.105327
1 Xeleb Protocol (XCX) からAOA
Kz35.5603457
1 Xeleb Protocol (XCX) からBHD
.د.ب0.01466776
1 Xeleb Protocol (XCX) からBMD
$0.03901
1 Xeleb Protocol (XCX) からDKK
kr0.2512244
1 Xeleb Protocol (XCX) からHNL
L1.025963
1 Xeleb Protocol (XCX) からMUR
1.7733946
1 Xeleb Protocol (XCX) からNAD
$0.6760433
1 Xeleb Protocol (XCX) からNOK
kr0.3920505
1 Xeleb Protocol (XCX) からNZD
$0.0678774
1 Xeleb Protocol (XCX) からPAB
B/.0.03901
1 Xeleb Protocol (XCX) からPGK
K0.1665727
1 Xeleb Protocol (XCX) からQAR
ر.ق0.1419964
1 Xeleb Protocol (XCX) からRSD
дин.3.9466417
1 Xeleb Protocol (XCX) からUZS
soʻm469.9998919
1 Xeleb Protocol (XCX) からALL
L3.2468023
1 Xeleb Protocol (XCX) からANG
ƒ0.0698279
1 Xeleb Protocol (XCX) からAWG
ƒ0.070218
1 Xeleb Protocol (XCX) からBBD
$0.07802
1 Xeleb Protocol (XCX) からBAM
KM0.0655368
1 Xeleb Protocol (XCX) からBIF
Fr115.04049
1 Xeleb Protocol (XCX) からBND
$0.0503229
1 Xeleb Protocol (XCX) からBSD
$0.03901
1 Xeleb Protocol (XCX) からJMD
$6.2794397
1 Xeleb Protocol (XCX) からKHR
157.2980725
1 Xeleb Protocol (XCX) からKMF
Fr16.46222
1 Xeleb Protocol (XCX) からLAK
848.0434613
1 Xeleb Protocol (XCX) からLKR
රු11.8391449
1 Xeleb Protocol (XCX) からMDL
L0.6627799
1 Xeleb Protocol (XCX) からMGA
Ar174.932543
1 Xeleb Protocol (XCX) からMOP
P0.3124701
1 Xeleb Protocol (XCX) からMVR
0.596853
1 Xeleb Protocol (XCX) からMWK
MK67.7256511
1 Xeleb Protocol (XCX) からMZN
MT2.4931291
1 Xeleb Protocol (XCX) からNPR
रु5.4941684
1 Xeleb Protocol (XCX) からPYG
276.65892
1 Xeleb Protocol (XCX) からRWF
Fr56.68153
1 Xeleb Protocol (XCX) からSBD
$0.3206622
1 Xeleb Protocol (XCX) からSCR
0.5332667
1 Xeleb Protocol (XCX) からSRD
$1.5475267
1 Xeleb Protocol (XCX) からSVC
$0.3413375
1 Xeleb Protocol (XCX) からSZL
L0.6756532
1 Xeleb Protocol (XCX) からTMT
m0.136535
1 Xeleb Protocol (XCX) からTND
د.ت0.11441633
1 Xeleb Protocol (XCX) からTTD
$0.2644878
1 Xeleb Protocol (XCX) からUGX
Sh135.91084
1 Xeleb Protocol (XCX) からXAF
Fr22.07966
1 Xeleb Protocol (XCX) からXCD
$0.105327
1 Xeleb Protocol (XCX) からXOF
Fr22.07966
1 Xeleb Protocol (XCX) からXPF
Fr3.97902
1 Xeleb Protocol (XCX) からBWP
P0.5207835
1 Xeleb Protocol (XCX) からBZD
$0.0784101
1 Xeleb Protocol (XCX) からCVE
$3.7047797
1 Xeleb Protocol (XCX) からDJF
Fr6.94378
1 Xeleb Protocol (XCX) からDOP
$2.484937
1 Xeleb Protocol (XCX) からDZD
د.ج5.079102
1 Xeleb Protocol (XCX) からFJD
$0.0893329
1 Xeleb Protocol (XCX) からGNF
Fr339.19195
1 Xeleb Protocol (XCX) からGTQ
Q0.2988166
1 Xeleb Protocol (XCX) からGYD
$8.1710346
1 Xeleb Protocol (XCX) からISK
kr4.75922

Xeleb Protocol資料

Xeleb Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Xeleb Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Xeleb Protocol に関するその他の質問

Xeleb Protocol (XCX) の本日の価値はいくらですか？
XCX の USD でのライブ価格は 0.03901 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の XCX から USD の価格はいくらですか？
XCX から USD の現在価格は $ 0.03901 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Xeleb Protocol の時価総額はいくらですか？
XCX の時価総額は $ 4.22M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
XCX の循環供給量はどれくらいですか？
XCX の循環供給量は 108.30M USD です。
XCX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
XCX は史上最高値 0.09145411179261065 USD に達しました。
XCX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
XCX の史上最安値は 0.029927374357583258 USD です。
XCX の取引高はいくらですか？
XCX の24 時間ライブ取引高は $ 3.13K USD です。
XCX は今年さらに上昇しますか？
XCX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、XCX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 19:16:50 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

