Walrus ( WAL ) とは何か

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

Walrus 価格予測

暗号資産の価格予測には、暗号資産の将来の価値を予測または推測することが含まれます。これらの予測は、Walrus 、ビットコイン、またはイーサリアムなどの特定の暗号資産の将来の価値を予測することを目的としています。 WALの将来の価格はどうなるでしょうか?2026、2027、2028、そして 2050 年までに価値はどのくらいになるでしょうか? 詳細な予測情報については、Walrus価格予測ページをご覧ください。

Walrus 価格履歴

WALの価格推移をたどることで、過去のパフォーマンスに関する貴重な洞察が得られ、投資家は長期的にその価値に影響を与える要因を理解するのに役立ちます。これらの歴史的パターンを理解することで、 WALの将来的な軌跡を評価するための貴重なコンテキストが得られます。詳細な価格履歴情報については、Walrus価格履歴ページをご覧ください。

Walrus ( WAL ) の購入方法

WAL を現地通貨に

Walrus資料

Walrus についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

よくある質問: Walrus に関するその他の質問 Walrus(WAL)の今日の価格はいくらですか? Walrus(WAL)の現在価格は 0.493 USD です。 Walrus(WAL)の時価総額はいくらですか? Walrus の現在の時価総額は $ 632.38M USD です。これは、WAL の現在の供給量に、リアルタイムの市場価格である 0.493 USD を掛け合わせて算出されたものです。 Walrus(WAL)の循環供給量はどれくらいですか? Walrus(WAL)の現在の循環供給量は 1.28B USD です。 Walrus(WAL)の最高値はいくらですか? 2025-04-12 における Walrus(WAL)の最高値は 1.903 USD です。 Walrus(WAL)の24時間取引高はいくらですか? Walrus (WAL) の24時間取引高は $ 594.66K USD です。MEXCでより多くの取引可能なトークンを発見し、それらの24時間取引高を確認することができます。

