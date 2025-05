WAL

Walrus is a decentralized data storage network for data and rich media content such as large text files, videos, images, and audio. Unlike traditional cloud storage systems that rely on storing full copies of data in centralized servers, Walrus splits data into small pieces and distributes them across multiple nodes globally. By decentralizing this way, Walrus ensures the data remains available quickly, even in the face of failure; if parts of the network go offline, the system can still retrieve complete data.

トークン名WAL

ランキングNo.100

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率0.0002%

取引高/時価総額 (24H)1.34%

循環供給量1,315,416,667

最大供給量5,000,000,000

総供給量5,000,000,000

循環率0.263%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.8742222240859585,2025-03-27

最安値0.35568715943995327,2025-03-27

パブリックブロックチェーンSUI

セクター

ソーシャルメディア

