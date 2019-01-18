V Systems 本日の価格

V Systems (VSYS) の本日のライブ価格は ¥ 0.0002494 で、直近24時間で 0.08% 変動しました。現在の VSYS から JPY への変換レートは、¥ 0.0002494 につき VSYS です。

V Systems は現在、時価総額 ¥ 925.57K で #1972 位、循環供給量は 3.71B VSYS です。直近24時間の VSYS は、¥ 0.0002488 (安値) から ¥ 0.000251 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 46.714141140506、史上最安値は ¥ 0.02748147371425218 です。

短期的なパフォーマンスでは、VSYS は直近1時間で -0.09%、直近7日間で +0.28% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 46.57K に達しました。

V Systems (VSYS) 市場情報

ランキング No.1972 時価総額 ¥ 925.57K¥ 925.57K ¥ 925.57K 取引高 (24H) ¥ 46.57K¥ 46.57K ¥ 46.57K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.43M¥ 1.43M ¥ 1.43M 循環供給量 3.71B 3.71B 3.71B 総供給量 5,719,800,563 5,719,800,563 5,719,800,563 発行日 2019-01-18 00:00:00 発行価額 ¥ 4.1605¥ 4.1605 ¥ 4.1605 パブリックブロックチェーン VSYS

V Systems の現在の時価総額は ¥ 925.57K、24時間取引高は ¥ 46.57K です。VSYS の循環供給量は 3.71B、総供給量は 5719800563 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.43M です。