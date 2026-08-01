Polytrade 本日の価格

Polytrade (TRADE) の本日のライブ価格は ¥ 0.03901 で、直近24時間で 0.85% 変動しました。現在の TRADE から JPY への変換レートは、¥ 0.03901 につき TRADE です。

Polytrade は現在、時価総額 ¥ 1.61M で #1703 位、循環供給量は 41.29M TRADE です。直近24時間の TRADE は、¥ 0.03724 (安値) から ¥ 0.0397 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 481.538843597906892、史上最安値は ¥ 4.33000275023833364 です。

短期的なパフォーマンスでは、TRADE は直近1時間で +1.14%、直近7日間で +11.10% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 62.77K に達しました。

Polytrade (TRADE) 市場情報

ランキング No.1703 時価総額 ¥ 1.61M¥ 1.61M ¥ 1.61M 取引高 (24H) ¥ 62.77K¥ 62.77K ¥ 62.77K 完全希薄化後時価総額 ¥ 3.90M¥ 3.90M ¥ 3.90M 循環供給量 41.29M 41.29M 41.29M 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 パブリックブロックチェーン MATIC

Polytrade の現在の時価総額は ¥ 1.61M、24時間取引高は ¥ 62.77K です。TRADE の循環供給量は 41.29M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 3.90M です。