この分析では、AIモデルを活用して Theoriq の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の THQ 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

【市場構造】 THQ_USDTは4時間足チャートにおいて、現値0.02214を記録しており、ハブ中枢である0.02231の下側17ピップスに位置しています。価格はS1サポートである0.02194の上側で推移しており、この水準までわずか20ピップスの距離にあります。全体として、ハブ体系の下半分に位置している状況です。移動平均線群は完全な買いシグナルを示しており、MAとEMA指標は「7買・0中立・0売」の一致した状態を維持しています。 【モメンタム状態】 多空のモメンタムは分岐しており、短期的な指標であるMACDはデッドクロスのシグナルを示しています。RSIは中立ゾーン内で推移しており、短期的なモメンタムには明確な方向性がまだ形成されていません。また、速い指標と遅い指標の間でダイバージェンスが見られ、移動平均線システムとオシレーター系指標では異なるモメンタム分布の特徴が確認されています。 【重要な価格レベル】 上方の抵抗はハブ中枢である0.02231にあり、現値から17ピップス離れた近場の圧力ポイントとなっています。一方、下方のサポートはS1である0.02194にあり、現値から20ピップスの距離に位置する近場の支持ポイントです。さらに、S2サポートである0.02133は現値から81ピップス下にあり、遠方の参考水準として機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。