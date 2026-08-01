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本日の Theoriq のライブ価格は 0.01036 JPY です。THQ の時価総額は 1,597,819.54696 JPY です。日本 のリアルタイムの THQ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Theoriq のライブ価格は 0.01036 JPY です。THQ の時価総額は 1,597,819.54696 JPY です。日本 のリアルタイムの THQ から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Theoriq価格(THQ)

1 THQ から JPY へのライブ価格：

¥1.62652
¥1.62652¥1.62652
-0.38%1D
JPY
Theoriq (THQ) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-09 01:33:30 (UTC+8)

Theoriq 本日の価格

Theoriq (THQ) の本日のライブ価格は ¥ 0.01036 で、直近24時間で 0.38% 変動しました。現在の THQ から JPY への変換レートは、¥ 0.01036 につき THQ です。

Theoriq は現在、時価総額 ¥ 1.60M#1541 位、循環供給量は 154.23M THQ です。直近24時間の THQ は、¥ 0.00999 (安値) から ¥ 0.01083 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 28.25806856801718232、史上最安値は ¥ 2.10747174081082937 です。

短期的なパフォーマンスでは、THQ は直近1時間で +0.29%、直近7日間で -1.34% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 54.15K に達しました。

Theoriq (THQ) 市場情報

No.1541

¥ 1.60M
¥ 1.60M¥ 1.60M

¥ 54.15K
¥ 54.15K¥ 54.15K

¥ 10.36M
¥ 10.36M¥ 10.36M

154.23M
154.23M 154.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.42%

BASE

Theoriq の現在の時価総額は ¥ 1.60M、24時間取引高は ¥ 54.15K です。THQ の循環供給量は 154.23M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.36M です。

Theoriq 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00999
¥ 0.00999¥ 0.00999
24H 最安値
¥ 0.01083
¥ 0.01083¥ 0.01083
24H 最高値

¥ 0.00999
¥ 0.00999¥ 0.00999

¥ 0.01083
¥ 0.01083¥ 0.01083

¥ 28.25806856801718232
¥ 28.25806856801718232¥ 28.25806856801718232

¥ 2.10747174081082937
¥ 2.10747174081082937¥ 2.10747174081082937

+0.29%

-0.38%

-1.34%

-1.34%

Theoriq (THQ) 価格履歴 JPY

Theoriq の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.0062044-0.38%
30日¥ -0.00185-15.16%
60日¥ -0.00342-24.82%
90日¥ -0.01322-56.07%
Theoriq 本日の価格変動

本日 THQ は、 ¥ -0.0062044 (-0.38%) の変動を記録しました。

Theoriq 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00185 (-15.16%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Theoriq 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、THQ は、 ¥ -0.00342 (-24.82%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Theoriq 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.01322 (-56.07%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Theoriq (THQ) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Theoriq 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Theoriq の分析

この分析では、AIモデルを活用して Theoriq の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Theoriq 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の THQ 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 25% | 弱気 75%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

【市場構造】 THQ_USDTは4時間足チャートにおいて、現値0.02214を記録しており、ハブ中枢である0.02231の下側17ピップスに位置しています。価格はS1サポートである0.02194の上側で推移しており、この水準までわずか20ピップスの距離にあります。全体として、ハブ体系の下半分に位置している状況です。移動平均線群は完全な買いシグナルを示しており、MAとEMA指標は「7買・0中立・0売」の一致した状態を維持しています。 【モメンタム状態】 多空のモメンタムは分岐しており、短期的な指標であるMACDはデッドクロスのシグナルを示しています。RSIは中立ゾーン内で推移しており、短期的なモメンタムには明確な方向性がまだ形成されていません。また、速い指標と遅い指標の間でダイバージェンスが見られ、移動平均線システムとオシレーター系指標では異なるモメンタム分布の特徴が確認されています。 【重要な価格レベル】 上方の抵抗はハブ中枢である0.02231にあり、現値から17ピップス離れた近場の圧力ポイントとなっています。一方、下方のサポートはS1である0.02194にあり、現値から20ピップスの距離に位置する近場の支持ポイントです。さらに、S2サポートである0.02133は現値から81ピップス下にあり、遠方の参考水準として機能しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Theoriq の価格に影響を与える要因は何ですか？

Theoriq（THQ）の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場センチメントと暗号資産市場全体の動向
2. 交換所における取引量と流動性
3. Theoriqエコシステム内でのトークンの実用性と採用状況
4. パートナーシップの発表やプラットフォームの開発
5. トークンの供給動向（トークンの焼却または放出など）
6. DeFi／AIプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 同様のブロックチェーンベースのAIプラットフォームとの競合
8. 技術分析上のパターンやホリーウォールの動き
9. コミュニティの成長とソーシャルメディア上の話題性
10. 他のDeFiプロトコルやサービスとの統合

これらの要因が複合的に作用し、Theoriq（THQ）の価格に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Theoriq の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のTheoriq（THQ）の価格を知りたいと考えています。その理由としては、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡すること、市場の参入・退出ポイントをタイミングよく見極めること、投資による利益や損失を評価すること、そして市場のボラティリティを常に把握してリスクを効果的に管理することが挙げられます。

Theoriq の価格予測

Theoriq (THQ) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の THQ の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Theoriq (THQ) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Theoriq の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Theoriq が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？THQ の 2026–2027 年の価格予測は Theoriq 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Theoriq を購入して投資する方法

Theoriq を使用する準備はできていますか？MEXCでは、THQ の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Theoriq の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Theoriq (THQ) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Theoriq が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Theoriq (THQ) の購入ガイド

Theoriq でできること

Theoriq を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Theoriq (THQ) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Theoriq ( THQ ) とは何か

Theoriqは、自律エージェントやスウォームが複雑なオンチェーン処理を実行できるようにするインフラを構築しており、AIを活用した優位性とDeFiへのアクセス性を実現します。

Theoriq資料

Theoriq についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Theoriqウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： Theoriq に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-09 01:33:30 (UTC+8)

Theoriq (THQ) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Theoriq についてさらに詳しく知る

THQ USDT（先物取引）

THQ をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの THQ USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Theoriq (THQ) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Theoriq ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
THQ/USDT
¥1.62652
¥1.62652¥1.62652
-0.27%
5.30M (USDT)

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¥40.69440
¥40.69440¥40.69440

+3.30%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥199.2016
¥199.2016¥199.2016

+7.75%

JMDT

JMDT

JMDT

¥148.4278
¥148.4278¥148.4278

-2.37%

STONK

STONK

STONK

¥0.995537
¥0.995537¥0.995537

-9.63%

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Squid

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¥14.31840¥14.31840

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¥0.805410¥0.805410

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¥6.8609¥6.8609

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¥0.0408200¥0.0408200

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ZAY

¥199.2016
¥199.2016¥199.2016

+7.75%

Cash Cat

Cash Cat

CASHCAT

¥17.77711
¥17.77711¥17.77711

+7.15%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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