Owlto Finance 本日の価格

Owlto Finance (OWL) の本日のライブ価格は ¥ 0.000855 で、直近24時間で 2.68% 変動しました。現在の OWL から JPY への変換レートは、¥ 0.000855 につき OWL です。

Owlto Finance は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- OWL です。直近24時間の OWL は、¥ 0.0008329 (安値) から ¥ 0.000932 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、OWL は直近1時間で -0.33%、直近7日間で +8.66% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 74.07K に達しました。

Owlto Finance (OWL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 74.07K¥ 74.07K ¥ 74.07K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.71M¥ 1.71M ¥ 1.71M 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

Owlto Finance の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 74.07K です。OWL の循環供給量は --、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.71M です。