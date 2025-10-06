Overlay Protocol の本日のライブ価格は 0.09434 USD です。OVL から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで OVL の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Overlay Protocol の本日のライブ価格は 0.09434 USD です。OVL から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで OVL の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

$0.09434
+0.36%1D
Overlay Protocol (OVL) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 19:04:55 (UTC+8)

Overlay Protocol (OVL) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.0922
24H 最安値
$ 0.09551
24H 最高値

$ 0.0922
$ 0.09551
$ 0.7841389069548613
$ 0.10678946055291266
+0.54%

+0.36%

-10.41%

-10.41%

Overlay Protocol (OVL) のリアルタイム価格は $ 0.09434 です。過去24時間、OVL は最低 $ 0.0922 から最高 $ 0.09551 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。OVL の史上最高値は $ 0.7841389069548613 で、史上最安値は $ 0.10678946055291266 です。

短期的なパフォーマンスでは、OVL は過去1時間で +0.54%、過去24時間で +0.36% 、過去7日間で -10.41% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Overlay Protocol (OVL) 市場情報

No.2042

$ 1.03M
$ 56.00K
$ 9.43M
10.91M
100,000,000
88,871,915.39447941
10.91%

BSC

Overlay Protocol の現在の時価総額は $ 1.03M、24時間取引高は $ 56.00K です。OVL の循環供給量は 10.91M、総供給量は 88871915.39447941 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 9.43M です。

Overlay Protocol (OVL) 価格履歴 USD

Overlay Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.0003384+0.36%
30日$ -0.13736-59.29%
60日$ -0.10706-53.16%
90日$ -0.07566-44.51%
Overlay Protocol 本日の価格変動

本日 OVL は、 $ +0.0003384 (+0.36%) の変動を記録しました。

Overlay Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.13736 (-59.29%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Overlay Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、OVL は、 $ -0.10706 (-53.16%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Overlay Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.07566 (-44.51%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Overlay Protocol (OVL) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Overlay Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Overlay Protocol ( OVL ) とは何か

Overlayは、初の分散型データデリバティブプロトコルを構築しています。これにより、ETHのバーン数やTwitchの統計、CS2のスキン、気温、さらには成人向けコンテンツのトレンドなど、現実世界のさまざまな指標がオンチェーンでカウンターパーティーなしに取引可能になります。Overlayは、$OVLトークンを基盤とした動的なミント/バーンモデルを採用し、カウンターパーティーリスクのない取引を実現します。これにより、従来の同種製品に必要とされていた双方流動性の制約を排除し、ロングテール資産や特殊市場における流動性問題を解決します。

Overlay Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Overlay Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- OVL のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Overlay Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Overlay Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Overlay Protocol 価格予測 (USD)

Overlay Protocol (OVL) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Overlay Protocol (OVL) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Overlay Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Overlay Protocol の価格予測 をチェック！

Overlay Protocol (OVL) トケノミクス

Overlay Protocol (OVL) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ OVL トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Overlay Protocol ( OVL ) の購入方法

Overlay Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Overlay Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

OVL を現地通貨に

1 Overlay Protocol (OVL) からVND
2,482.5571
1 Overlay Protocol (OVL) からAUD
A$0.1452836
1 Overlay Protocol (OVL) からGBP
0.070755
1 Overlay Protocol (OVL) からEUR
0.0811324
1 Overlay Protocol (OVL) からUSD
$0.09434
1 Overlay Protocol (OVL) からMYR
RM0.3981148
Overlay Protocol資料

Overlay Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Overlay Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Overlay Protocol に関するその他の質問

Overlay Protocol (OVL) の本日の価値はいくらですか？
OVL の USD でのライブ価格は 0.09434 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の OVL から USD の価格はいくらですか？
OVL から USD の現在価格は $ 0.09434 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Overlay Protocol の時価総額はいくらですか？
OVL の時価総額は $ 1.03M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
OVL の循環供給量はどれくらいですか？
OVL の循環供給量は 10.91M USD です。
OVL の史上最高値（ATH）はいくらですか？
OVL は史上最高値 0.7841389069548613 USD に達しました。
OVL の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
OVL の史上最安値は 0.10678946055291266 USD です。
OVL の取引高はいくらですか？
OVL の24 時間ライブ取引高は $ 56.00K USD です。
OVL は今年さらに上昇しますか？
OVL は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、OVL 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

