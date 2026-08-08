暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の NOYA Network のライブ価格は -- JPY です。NOYA の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの NOYA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の NOYA Network のライブ価格は -- JPY です。NOYA の時価総額は -- JPY です。日本 のリアルタイムの NOYA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

NOYA についての詳細

NOYA 価格情報

NOYA とは

NOYA トケノミクス

NOYA 価格予測

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

NOYA Network ロゴ

NOYA Network価格(NOYA)

未上場

JPY
mexc
このトークンデータは第三者から取得されています。MEXCは情報アグリゲーターとしてのみ機能します。MEXC現物 市場で他の上場トークンをご確認ください！
ページの最終更新日：2026-08-08 23:00:32 (UTC+8)

NOYA Network 本日の価格

NOYA Network (NOYA) の本日のライブ価格は -- で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の NOYA から JPY への変換レートは、-- につき NOYA です。

NOYA Network は現在、時価総額 --#- 位、循環供給量は -- NOYA です。直近24時間の NOYA は、-- (安値) から -- (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NOYA は直近1時間で --、直近7日間で -- 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。

NOYA Network (NOYA) 市場情報

--
----

--
----

¥ 0.00
¥ 0.00¥ 0.00

--
----

--
----

NOYA Network の現在の時価総額は --、24時間取引高は -- です。NOYA の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。

NOYA Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
--
----
24H 最安値
--
----
24H 最高値

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

NOYA Network (NOYA) 価格履歴 JPY

NOYA Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
No Data
NOYA Network 本日の価格変動

本日 NOYA は、 -- (--) の変動を記録しました。

NOYA Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は -- (--) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

NOYA Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NOYA は、 -- (--) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

NOYA Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は -- (--) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

NOYA Network の価格予測

NOYA Network (NOYA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NOYA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
NOYA Network (NOYA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、NOYA Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NOYA Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NOYA の 2026–2027 年の価格予測は NOYA Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

よくある質問： NOYA Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:00:32 (UTC+8)

NOYA Network (NOYA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

NOYA Network についてさらに詳しく知る

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥38.99880
¥38.99880¥38.99880

-47.91%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥201.7293
¥201.7293¥201.7293

-38.75%

JMDT

JMDT

JMDT

¥156.0894
¥156.0894¥156.0894

-27.77%

STONK

STONK

STONK

¥1.154578
¥1.154578¥1.154578

-12.86%

Squid

Squid

QUID

¥14.50680
¥14.50680¥14.50680

+1.59%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.258445
¥2.258445¥2.258445

+233.99%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.625760
¥10.625760¥10.625760

+85.18%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.679676
¥2.679676¥2.679676

+35.39%

Audiera

Audiera

BEAT

¥439.76171
¥439.76171¥439.76171

+40.10%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.14884
¥14.14884¥14.14884

+15.28%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

NOYA から JPY の計算機

金額

NOYA
NOYA
JPY
JPY

1 NOYA = -- JPY