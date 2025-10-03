Newton Protocol価格(NEWT)
Newton Protocol (NEWT) のリアルタイム価格は $ 0.2055 です。過去24時間、NEWT は最低 $ 0.1978 から最高 $ 0.2117 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。NEWT の史上最高値は $ 0.83373560557428 で、史上最安値は $ 0.18424447847964207 です。
短期的なパフォーマンスでは、NEWT は過去1時間で +0.04%、過去24時間で +3.05% 、過去7日間で -0.78% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
Newton Protocol の現在の時価総額は $ 44.18M、24時間取引高は $ 380.53K です。NEWT の循環供給量は 215.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 205.50M です。
Newton Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.006082
|+3.05%
|30日
|$ -0.0505
|-19.73%
|60日
|$ -0.1422
|-40.90%
|90日
|$ -0.1218
|-37.22%
本日 NEWT は、 $ +0.006082 (+3.05%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は $ -0.0505 (-19.73%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、NEWT は、 $ -0.1422 (-40.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.1218 (-37.22%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Newton Protocol (NEWT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Newton Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。
Newton Protocol は、オンチェーン金融のための検証可能な自動化レイヤーであり、ユーザーは複雑なクロスチェーン処理をAI エージェントに委任しながらも、各ステップがユーザーのガードレールを遵守していることを暗号学的に保証できるようにします。このプロトコルは、ERC-4337/EIP-7702のスマートアカウントによるきめ細かな委任、信頼実行環境 (TEE) 認証、およびゼロ知識証明 (ZKPs) を組み合わせ、オフチェーンでのあらゆる決定の正確性を証明します。その目標は、自動化自体を「信頼を最小限に抑えたプリミティブ（基本要素）」へと変え、複数のブロックチェーンにまたがるエージェント型金融を実現することです。
Newton Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Newton Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。
さらに、
- NEWT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Newton Protocol に関する分析と報告をご覧ください。
当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Newton Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。
Newton Protocol (NEWT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Newton Protocol (NEWT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Newton Protocol の短期および長期予測を調べることができます。
今すぐ Newton Protocol の価格予測 をチェック！
Newton Protocol (NEWT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ NEWT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
Newton Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Newton Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。
Newton Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
