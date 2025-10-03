Newton Protocol の本日のライブ価格は 0.2055 USD です。NEWT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NEWT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Newton Protocol の本日のライブ価格は 0.2055 USD です。NEWT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで NEWT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Newton Protocol ロゴ

Newton Protocol価格(NEWT)

1 NEWT から USD へのライブ価格：

+3.05%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-05 06:59:38 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
24H 最安値
24H 最高値

+0.04%

+3.05%

-0.78%

-0.78%

Newton Protocol (NEWT) のリアルタイム価格は $ 0.2055 です。過去24時間、NEWT は最低 $ 0.1978 から最高 $ 0.2117 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。NEWT の史上最高値は $ 0.83373560557428 で、史上最安値は $ 0.18424447847964207 です。

短期的なパフォーマンスでは、NEWT は過去1時間で +0.04%、過去24時間で +3.05% 、過去7日間で -0.78% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Newton Protocol (NEWT) 市場情報

No.635

21.50%

ETH

Newton Protocol の現在の時価総額は $ 44.18M、24時間取引高は $ 380.53K です。NEWT の循環供給量は 215.00M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 205.50M です。

Newton Protocol (NEWT) 価格履歴 USD

Newton Protocol の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.006082+3.05%
30日$ -0.0505-19.73%
60日$ -0.1422-40.90%
90日$ -0.1218-37.22%
Newton Protocol 本日の価格変動

本日 NEWT は、 $ +0.006082 (+3.05%) の変動を記録しました。

Newton Protocol 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.0505 (-19.73%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Newton Protocol 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NEWT は、 $ -0.1422 (-40.90%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Newton Protocol 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.1218 (-37.22%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Newton Protocol (NEWT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Newton Protocol 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Newton Protocol ( NEWT ) とは何か

Newton Protocol は、オンチェーン金融のための検証可能な自動化レイヤーであり、ユーザーは複雑なクロスチェーン処理をAI エージェントに委任しながらも、各ステップがユーザーのガードレールを遵守していることを暗号学的に保証できるようにします。このプロトコルは、ERC-4337/EIP-7702のスマートアカウントによるきめ細かな委任、信頼実行環境 (TEE) 認証、およびゼロ知識証明 (ZKPs) を組み合わせ、オフチェーンでのあらゆる決定の正確性を証明します。その目標は、自動化自体を「信頼を最小限に抑えたプリミティブ（基本要素）」へと変え、複数のブロックチェーンにまたがるエージェント型金融を実現することです。

Newton Protocol は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Newton Protocol への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- NEWT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Newton Protocol に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Newton Protocol の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Newton Protocol 価格予測 (USD)

Newton Protocol (NEWT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Newton Protocol (NEWT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Newton Protocol の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Newton Protocol の価格予測 をチェック！

Newton Protocol (NEWT) トケノミクス

Newton Protocol (NEWT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ NEWT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Newton Protocol ( NEWT ) の購入方法

Newton Protocol の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Newton Protocol 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

NEWT を現地通貨に

1 Newton Protocol (NEWT) からVND
1 Newton Protocol (NEWT) からAUD
1 Newton Protocol (NEWT) からGBP
1 Newton Protocol (NEWT) からEUR
1 Newton Protocol (NEWT) からUSD
1 Newton Protocol (NEWT) からMYR
1 Newton Protocol (NEWT) からTRY
1 Newton Protocol (NEWT) からJPY
1 Newton Protocol (NEWT) からARS
1 Newton Protocol (NEWT) からRUB
1 Newton Protocol (NEWT) からINR
1 Newton Protocol (NEWT) からIDR
1 Newton Protocol (NEWT) からKRW
1 Newton Protocol (NEWT) からPHP
1 Newton Protocol (NEWT) からEGP
1 Newton Protocol (NEWT) からBRL
1 Newton Protocol (NEWT) からCAD
1 Newton Protocol (NEWT) からBDT
1 Newton Protocol (NEWT) からNGN
1 Newton Protocol (NEWT) からCOP
1 Newton Protocol (NEWT) からZAR
1 Newton Protocol (NEWT) からUAH
1 Newton Protocol (NEWT) からTZS
1 Newton Protocol (NEWT) からVES
1 Newton Protocol (NEWT) からCLP
1 Newton Protocol (NEWT) からPKR
1 Newton Protocol (NEWT) からKZT
1 Newton Protocol (NEWT) からTHB
1 Newton Protocol (NEWT) からTWD
1 Newton Protocol (NEWT) からAED
1 Newton Protocol (NEWT) からCHF
1 Newton Protocol (NEWT) からHKD
1 Newton Protocol (NEWT) からAMD
1 Newton Protocol (NEWT) からMAD
1 Newton Protocol (NEWT) からMXN
1 Newton Protocol (NEWT) からSAR
1 Newton Protocol (NEWT) からETB
1 Newton Protocol (NEWT) からKES
1 Newton Protocol (NEWT) からJOD
1 Newton Protocol (NEWT) からPLN
1 Newton Protocol (NEWT) からRON
1 Newton Protocol (NEWT) からSEK
1 Newton Protocol (NEWT) からBGN
1 Newton Protocol (NEWT) からHUF
1 Newton Protocol (NEWT) からCZK
1 Newton Protocol (NEWT) からKWD
1 Newton Protocol (NEWT) からILS
1 Newton Protocol (NEWT) からBOB
1 Newton Protocol (NEWT) からAZN
1 Newton Protocol (NEWT) からTJS
1 Newton Protocol (NEWT) からGEL
1 Newton Protocol (NEWT) からAOA
1 Newton Protocol (NEWT) からBHD
1 Newton Protocol (NEWT) からBMD
1 Newton Protocol (NEWT) からDKK
1 Newton Protocol (NEWT) からHNL
1 Newton Protocol (NEWT) からMUR
1 Newton Protocol (NEWT) からNAD
1 Newton Protocol (NEWT) からNOK
1 Newton Protocol (NEWT) からNZD
1 Newton Protocol (NEWT) からPAB
1 Newton Protocol (NEWT) からPGK
1 Newton Protocol (NEWT) からQAR
1 Newton Protocol (NEWT) からRSD
1 Newton Protocol (NEWT) からUZS
1 Newton Protocol (NEWT) からALL
1 Newton Protocol (NEWT) からANG
1 Newton Protocol (NEWT) からAWG
1 Newton Protocol (NEWT) からBBD
1 Newton Protocol (NEWT) からBAM
1 Newton Protocol (NEWT) からBIF
1 Newton Protocol (NEWT) からBND
1 Newton Protocol (NEWT) からBSD
1 Newton Protocol (NEWT) からJMD
1 Newton Protocol (NEWT) からKHR
1 Newton Protocol (NEWT) からKMF
1 Newton Protocol (NEWT) からLAK
1 Newton Protocol (NEWT) からLKR
1 Newton Protocol (NEWT) からMDL
1 Newton Protocol (NEWT) からMGA
1 Newton Protocol (NEWT) からMOP
1 Newton Protocol (NEWT) からMVR
1 Newton Protocol (NEWT) からMWK
1 Newton Protocol (NEWT) からMZN
1 Newton Protocol (NEWT) からNPR
1 Newton Protocol (NEWT) からPYG
1 Newton Protocol (NEWT) からRWF
1 Newton Protocol (NEWT) からSBD
1 Newton Protocol (NEWT) からSCR
1 Newton Protocol (NEWT) からSRD
1 Newton Protocol (NEWT) からSVC
1 Newton Protocol (NEWT) からSZL
1 Newton Protocol (NEWT) からTMT
1 Newton Protocol (NEWT) からTND
1 Newton Protocol (NEWT) からTTD
1 Newton Protocol (NEWT) からUGX
1 Newton Protocol (NEWT) からXAF
1 Newton Protocol (NEWT) からXCD
1 Newton Protocol (NEWT) からXOF
1 Newton Protocol (NEWT) からXPF
1 Newton Protocol (NEWT) からBWP
1 Newton Protocol (NEWT) からBZD
1 Newton Protocol (NEWT) からCVE
1 Newton Protocol (NEWT) からDJF
1 Newton Protocol (NEWT) からDOP
1 Newton Protocol (NEWT) からDZD
1 Newton Protocol (NEWT) からFJD
1 Newton Protocol (NEWT) からGNF
1 Newton Protocol (NEWT) からGTQ
1 Newton Protocol (NEWT) からGYD
1 Newton Protocol (NEWT) からISK
Newton Protocol資料

Newton Protocol についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Newton Protocolウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Newton Protocol に関するその他の質問

Newton Protocol (NEWT) の本日の価値はいくらですか？
NEWT の USD でのライブ価格は 0.2055 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の NEWT から USD の価格はいくらですか？
NEWT から USD の現在価格は $ 0.2055 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Newton Protocol の時価総額はいくらですか？
NEWT の時価総額は $ 44.18M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
NEWT の循環供給量はどれくらいですか？
NEWT の循環供給量は 215.00M USD です。
NEWT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
NEWT は史上最高値 0.83373560557428 USD に達しました。
NEWT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
NEWT の史上最安値は 0.18424447847964207 USD です。
NEWT の取引高はいくらですか？
NEWT の24 時間ライブ取引高は $ 380.53K USD です。
NEWT は今年さらに上昇しますか？
NEWT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、NEWT 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

