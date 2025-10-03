Newton Protocol ( NEWT ) とは何か

Newton Protocol は、オンチェーン金融のための検証可能な自動化レイヤーであり、ユーザーは複雑なクロスチェーン処理をAI エージェントに委任しながらも、各ステップがユーザーのガードレールを遵守していることを暗号学的に保証できるようにします。このプロトコルは、ERC-4337/EIP-7702のスマートアカウントによるきめ細かな委任、信頼実行環境 (TEE) 認証、およびゼロ知識証明 (ZKPs) を組み合わせ、オフチェーンでのあらゆる決定の正確性を証明します。その目標は、自動化自体を「信頼を最小限に抑えたプリミティブ(基本要素)」へと変え、複数のブロックチェーンにまたがるエージェント型金融を実現することです。

Newton Protocol 価格予測 (USD)

Newton Protocol (NEWT) トケノミクス

Newton Protocol (NEWT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ NEWT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

よくある質問： Newton Protocol に関するその他の質問 Newton Protocol (NEWT) の本日の価値はいくらですか？ NEWT の USD でのライブ価格は 0.2055 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。 現在の NEWT から USD の価格はいくらですか？ $ 0.2055 です。 Newton Protocol の時価総額はいくらですか？ NEWT の時価総額は $ 44.18M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。 NEWT の循環供給量はどれくらいですか？ NEWT の循環供給量は 215.00M USD です。 NEWT の史上最高値（ATH）はいくらですか？ NEWT は史上最高値 0.83373560557428 USD に達しました。 NEWT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？ NEWT の史上最安値は 0.18424447847964207 USD です。 NEWT の取引高はいくらですか？ NEWT の24 時間ライブ取引高は $ 380.53K USD です。

