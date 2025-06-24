NEWT

Newton Protocol は、オンチェーン金融のための検証可能な自動化レイヤーであり、ユーザーは複雑なクロスチェーン処理をAI エージェントに委任しながらも、各ステップがユーザーのガードレールを遵守していることを暗号学的に保証できるようにします。このプロトコルは、ERC-4337/EIP-7702のスマートアカウントによるきめ細かな委任、信頼実行環境 (TEE) 認証、およびゼロ知識証明 (ZKPs) を組み合わせ、オフチェーンでのあらゆる決定の正確性を証明します。その目標は、自動化自体を「信頼を最小限に抑えたプリミティブ（基本要素）」へと変え、複数のブロックチェーンにまたがるエージェント型金融を実現することです。

トークン名NEWT

ランキングNo.636

時価総額$0.00

完全希薄化後時価総額$0.00

市場占有率%

取引高/時価総額 (24H)4.81%

循環供給量215,000,000

最大供給量1,000,000,000

総供給量1,000,000,000

循環率0.215%

発行日--

資産の初期発行価格--

史上最高値0.83373560557428,2025-06-24

最安値0.18424447847964207,2025-09-30

パブリックブロックチェーンETH

セクター

ソーシャルメディア

