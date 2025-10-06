MULTIVERSE MONKEY価格(MMON)
MULTIVERSE MONKEY (MMON) のリアルタイム価格は $ 0.00703 です。過去24時間、MMON は最低 $ 0.00532 から最高 $ 0.00716 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。MMON の史上最高値は $ 0.042695293829316555 で、史上最安値は $ 0.001606689268571319 です。
短期的なパフォーマンスでは、MMON は過去1時間で +1.15%、過去24時間で +13.75% 、過去7日間で -6.27% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。
MULTIVERSE MONKEY の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 81.50K です。MMON の循環供給量は 0.00、総供給量は 5999999999.5 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 42.18M です。
MULTIVERSE MONKEY の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
本日 MMON は、 $ +0.0008498 (+13.75%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は $ -0.00986 (-58.38%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、MMON は、 $ -0.0218 (-75.62%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.01097 (-60.95%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
MULTIVERSE MONKEY (MMON) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
MULTIVERSE MONKEY 価格履歴ページ を今すぐチェック。
MMONは、カジュアルなオンラインゲームやミーム文化、そしてブロックチェーン技術を組み合わせた、成長中のWeb3ゲームエコシステムを支えるユーティリティトークン（ERC-20）です。このトークンは、専用のゲームプラットフォームに組み込まれており、ゲームへのアクセスキーとしての役割を果たすだけでなく、プレイヤーへの報酬としても機能します。また、すべてのゲームは透明性の高いスマートコントラクトによって運営されており、公平で信頼性の高いゲーム体験が提供されています。
MULTIVERSE MONKEY は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 MULTIVERSE MONKEY への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。
さらに、
- MMON のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で MULTIVERSE MONKEY に関する分析と報告をご覧ください。
当社の総合的なリソースは、ユーザー様が MULTIVERSE MONKEY の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。
MULTIVERSE MONKEY (MMON) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの MULTIVERSE MONKEY (MMON) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば MULTIVERSE MONKEY の短期および長期予測を調べることができます。
今すぐ MULTIVERSE MONKEY の価格予測 をチェック！
MULTIVERSE MONKEY (MMON) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ MMON トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！
MULTIVERSE MONKEY の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの MULTIVERSE MONKEY 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。
MULTIVERSE MONKEY についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
