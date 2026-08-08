Mancer 本日の価格

Mancer (MANCER) の本日のライブ価格は ¥ 0.00461 で、直近24時間で 61.74% 変動しました。現在の MANCER から JPY への変換レートは、¥ 0.00461 につき MANCER です。

Mancer は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- MANCER です。直近24時間の MANCER は、¥ 0.002599 (安値) から ¥ 0.004876 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、MANCER は直近1時間で -0.35%、直近7日間で +558.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 79.78K に達しました。

Mancer (MANCER) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 79.78K¥ 79.78K ¥ 79.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.53M¥ 11.53M ¥ 11.53M 循環供給量 ---- -- 総供給量 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 パブリックブロックチェーン ROBINHOOD

Mancer の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 79.78K です。MANCER の循環供給量は --、総供給量は 2500000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.53M です。