Edel 本日の価格

Edel (EDEL) の本日のライブ価格は ¥ 0.00579 で、直近24時間で 11.73% 変動しました。現在の EDEL から JPY への変換レートは、¥ 0.00579 につき EDEL です。

Edel は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- EDEL です。直近24時間の EDEL は、¥ 0.00557 (安値) から ¥ 0.00684 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、EDEL は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -18.68% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 8.74K に達しました。

Edel (EDEL) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 8.74K¥ 8.74K ¥ 8.74K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン BASE

Edel の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 8.74K です。EDEL の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。