Bitlight Labs の本日のライブ価格は 1.948 USD です。LIGHT から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで LIGHT の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Bitlight Labs (LIGHT) ライブ価格チャート
Bitlight Labs (LIGHT) 価格情報 (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) のリアルタイム価格は $ 1.948 です。過去24時間、LIGHT は最低 $ 1.4953 から最高 $ 2.8579 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。LIGHT の史上最高値は $ 2.5331828467453907 で、史上最安値は $ 0.5392876430024418 です。

短期的なパフォーマンスでは、LIGHT は過去1時間で -1.18%、過去24時間で -28.63% 、過去7日間で +145.46% 変動しました。

Bitlight Labs (LIGHT) 市場情報

$ 83.87M
$ 83.87M$ 83.87M

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

$ 818.16M
$ 818.16M$ 818.16M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

BSC

Bitlight Labs の現在の時価総額は $ 83.87M、24時間取引高は $ 3.16M です。LIGHT の循環供給量は 43.06M、総供給量は 420000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 818.16M です。

Bitlight Labs (LIGHT) 価格履歴 USD

Bitlight Labs の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.786132-28.63%
30日$ +1.848+1,848.00%
60日$ +1.848+1,848.00%
90日$ +1.848+1,848.00%
Bitlight Labs ( LIGHT ) とは何か

RGBプロトコルの主要な貢献者であり最大の開発チームであるBitlight Labsは、ライトニングネットワーク上にネイティブのスマートコントラクトおよびトークン化された法定通貨プロトコルを構築しています。

Bitlight Labs は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Bitlight Labs への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- LIGHT のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Bitlight Labs に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Bitlight Labs の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Bitlight Labs 価格予測 (USD)

Bitlight Labs (LIGHT) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Bitlight Labs (LIGHT) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Bitlight Labs の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Bitlight Labs の価格予測 をチェック！

Bitlight Labs (LIGHT) トケノミクス

Bitlight Labs (LIGHT) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ LIGHT トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Bitlight Labs ( LIGHT ) の購入方法

Bitlight Labs の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Bitlight Labs 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

LIGHT を現地通貨に

Bitlight Labs についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Bitlight Labsウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Bitlight Labs に関するその他の質問

Bitlight Labs (LIGHT) の本日の価値はいくらですか？
LIGHT の USD でのライブ価格は 1.948 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の LIGHT から USD の価格はいくらですか？
LIGHT から USD の現在価格は $ 1.948 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Bitlight Labs の時価総額はいくらですか？
LIGHT の時価総額は $ 83.87M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
LIGHT の循環供給量はどれくらいですか？
LIGHT の循環供給量は 43.06M USD です。
LIGHT の史上最高値（ATH）はいくらですか？
LIGHT は史上最高値 2.5331828467453907 USD に達しました。
LIGHT の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
LIGHT の史上最安値は 0.5392876430024418 USD です。
LIGHT の取引高はいくらですか？
LIGHT の24 時間ライブ取引高は $ 3.16M USD です。
LIGHT は今年さらに上昇しますか？
LIGHT は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、LIGHT 価格予測 をご覧ください。
免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

