Kyber Network 本日の価格

Kyber Network (KNC) の本日のライブ価格は ¥ 0,1023 で、直近24時間で 0,29% 変動しました。現在の KNC から JPY への変換レートは、¥ 0,1023 につき KNC です。

Kyber Network は現在、時価総額 ¥ 21.41M で #646 位、循環供給量は 209.27M KNC です。直近24時間の KNC は、¥ 0,1014 (安値) から ¥ 0,1026 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 897,358605112936423、史上最安値は ¥ 16,9663097346338559 です。

短期的なパフォーマンスでは、KNC は直近1時間で %0,00、直近7日間で -%1,83 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 49.75K に達しました。

Kyber Network (KNC) 市場情報

ランキング No.646 時価総額 ¥ 21.41M¥ 21.41M ¥ 21.41M 取引高 (24H) ¥ 49.75K¥ 49.75K ¥ 49.75K 完全希薄化後時価総額 ¥ 24,65M¥ 24,65M ¥ 24,65M 循環供給量 209.27M 209.27M 209.27M 総供給量 240.962.655,94169529 240.962.655,94169529 240.962.655,94169529 発行日 2017-09-25 00:00:00 発行価額 ¥ 78,5¥ 78,5 ¥ 78,5 パブリックブロックチェーン ETH

Kyber Network の現在の時価総額は ¥ 21.41M、24時間取引高は ¥ 49.75K です。KNC の循環供給量は 209.27M、総供給量は 240962655.94169529 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 24,65M です。