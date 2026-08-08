Infrared 本日の価格

Infrared (IR) の本日のライブ価格は ¥ 0.010486 で、直近24時間で 5.90% 変動しました。現在の IR から JPY への変換レートは、¥ 0.010486 につき IR です。

Infrared は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- IR です。直近24時間の IR は、¥ 0.009823 (安値) から ¥ 0.010486 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、IR は直近1時間で +1.63%、直近7日間で +35.77% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.02K に達しました。

Infrared (IR) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 61.02K¥ 61.02K ¥ 61.02K 完全希薄化後時価総額 ¥ 10.49M¥ 10.49M ¥ 10.49M 循環供給量 ---- -- 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 パブリックブロックチェーン BERACHAIN

Infrared の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 61.02K です。IR の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 10.49M です。