Alphabet xStock の本日のライブ価格は 256.09 USD です。GOOGLX から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで GOOGLX の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

GOOGLX についての詳細

GOOGLX 価格情報

GOOGLX 公式ウェブサイト

GOOGLX トケノミクス

GOOGLX 価格予測

GOOGLX 履歴

GOOGLX 購入ガイド

GOOGLX から法定通貨への変換

Alphabet xStock ロゴ

Alphabet xStock価格(GOOGLX)

1 GOOGLX から USD へのライブ価格：

$256.13
$256.13$256.13
+3.36%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:55:18 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 244.99
$ 244.99$ 244.99
24H 最安値
$ 258.11
$ 258.11$ 258.11
24H 最高値

$ 244.99
$ 244.99$ 244.99

$ 258.11
$ 258.11$ 258.11

$ 258.38779037881517
$ 258.38779037881517$ 258.38779037881517

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

+0.79%

+3.36%

+4.07%

+4.07%

Alphabet xStock (GOOGLX) のリアルタイム価格は $ 256.09 です。過去24時間、GOOGLX は最低 $ 244.99 から最高 $ 258.11 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。GOOGLX の史上最高値は $ 258.38779037881517 で、史上最安値は $ 169.44795144400413 です。

短期的なパフォーマンスでは、GOOGLX は過去1時間で +0.79%、過去24時間で +3.36% 、過去7日間で +4.07% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Alphabet xStock (GOOGLX) 市場情報

No.1357

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

$ 59.95K
$ 59.95K$ 59.95K

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22854273
22,599.22854273 22,599.22854273

SOL

Alphabet xStock の現在の時価総額は $ 5.79M、24時間取引高は $ 59.95K です。GOOGLX の循環供給量は 22.60K、総供給量は 22599.22854273 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 5.79M です。

Alphabet xStock (GOOGLX) 価格履歴 USD

Alphabet xStock の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +8.3262+3.36%
30日$ +2.56+1.00%
60日$ +49.47+23.94%
90日$ +59.09+29.99%
Alphabet xStock 本日の価格変動

本日 GOOGLX は、 $ +8.3262 (+3.36%) の変動を記録しました。

Alphabet xStock 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +2.56 (+1.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Alphabet xStock 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GOOGLX は、 $ +49.47 (+23.94%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Alphabet xStock 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +59.09 (+29.99%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Alphabet xStock (GOOGLX) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Alphabet xStock 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Alphabet xStock ( GOOGLX ) とは何か

Alphabet xStock（GOOGLx）は、Solana SPLおよびERC-20トークンとして発行されるトラッカー証書です。GOOGLxはAlphabet Inc. クラスA株（原資産）の価格を追跡します。GOOGLxは、暗号資産市場の適格参加者に対して、ブロックチェーン技術の利点を維持しつつ、Alphabet Inc. クラスA株の株価に規制順守した形でアクセスできるよう設計されています。

Alphabet xStock は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Alphabet xStock への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- GOOGLX のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Alphabet xStock に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Alphabet xStock の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Alphabet xStock 価格予測 (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Alphabet xStock (GOOGLX) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Alphabet xStock の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Alphabet xStock の価格予測 をチェック！

Alphabet xStock (GOOGLX) トケノミクス

Alphabet xStock (GOOGLX) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ GOOGLX トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Alphabet xStock ( GOOGLX ) の購入方法

Alphabet xStock の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Alphabet xStock 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

GOOGLX を現地通貨に

1 Alphabet xStock (GOOGLX) からVND
6,739,008.35
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAUD
A$394.3786
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からGBP
192.0675
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からEUR
220.2374
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からUSD
$256.09
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMYR
RM1,080.6998
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTRY
10,748.0973
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からJPY
¥38,669.59
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からARS
ARS$373,307.5148
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からRUB
20,932.7966
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からINR
22,477.0193
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からIDR
Rp4,268,164.9594
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPHP
14,968.4605
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からEGP
￡E.12,179.6404
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBRL
R$1,377.7642
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCAD
C$358.526
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBDT
31,281.3935
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からNGN
375,497.0843
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCOP
$996,458.9945
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からZAR
R.4,466.2096
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からUAH
10,707.1229
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTZS
T.Sh.633,884.2116
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からVES
Bs52,498.45
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCLP
$243,541.59
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPKR
Rs72,545.1752
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からKZT
138,127.2633
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTHB
฿8,420.2392
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTWD
NT$7,872.2066
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAED
د.إ939.8503
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCHF
Fr202.3111
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からHKD
HK$1,987.2584
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAMD
֏98,192.5887
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMAD
.د.م2,361.1498
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMXN
$4,709.4951
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSAR
ريال960.3375
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からETB
Br38,664.4682
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からKES
KSh33,071.4626
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からJOD
د.أ181.56781
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPLN
934.7285
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からRON
лв1,121.6742
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSEK
kr2,414.9287
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBGN
лв430.2312
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からHUF
Ft85,936.1213
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCZK
5,370.2073
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からKWD
د.ك78.36354
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からILS
842.5361
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBOB
Bs1,769.5819
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAZN
435.353
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTJS
SM2,350.9062
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からGEL
691.443
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAOA
Kz233,443.9613
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBHD
.د.ب96.28984
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBMD
$256.09
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からDKK
kr1,649.2196
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からHNL
L6,735.167
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMUR
11,641.8514
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からNAD
$4,438.0397
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からNOK
kr2,571.1436
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からNZD
$445.5966
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPAB
B/.256.09
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPGK
K1,093.5043
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からQAR
ر.ق932.1676
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からRSD
дин.25,911.1862
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からUZS
soʻm3,085,420.9771
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からALL
L21,314.3707
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からANG
ƒ458.4011
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からAWG
ƒ460.962
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBBD
$512.18
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBAM
KM430.2312
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBIF
Fr755,209.41
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBND
$330.3561
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBSD
$256.09
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からJMD
$41,222.8073
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からKHR
1,032,618.9025
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からKMF
Fr108,069.98
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からLAK
5,567,173.8017
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からLKR
රු77,720.7541
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMDL
L4,350.9691
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMGA
Ar1,148,384.387
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMOP
P2,051.2809
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMVR
3,918.177
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMWK
MK444,600.4099
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からMZN
MT16,366.7119
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からNPR
रु36,067.7156
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からPYG
1,816,190.28
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からRWF
Fr372,098.77
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSBD
$2,105.0598
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSCR
3,500.7503
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSRD
$10,159.0903
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSVC
$2,240.7875
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からSZL
L4,435.4788
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTMT
m896.315
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTND
د.ت751.11197
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からTTD
$1,736.2902
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からUGX
Sh892,217.56
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からXAF
Fr144,946.94
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からXCD
$691.443
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からXOF
Fr144,946.94
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からXPF
Fr26,121.18
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBWP
P3,418.8015
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からBZD
$514.7409
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からCVE
$24,320.8673
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からDJF
Fr45,584.02
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からDOP
$16,312.933
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からDZD
د.ج33,429.9886
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からFJD
$586.4461
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からGNF
Fr2,226,702.55
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からGTQ
Q1,961.6494
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からGYD
$53,640.6114
1 Alphabet xStock (GOOGLX) からISK
kr31,242.98

Alphabet xStock資料

Alphabet xStock についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Alphabet xStockウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Alphabet xStock に関するその他の質問

Alphabet xStock (GOOGLX) の本日の価値はいくらですか？
GOOGLX の USD でのライブ価格は 256.09 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の GOOGLX から USD の価格はいくらですか？
GOOGLX から USD の現在価格は $ 256.09 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Alphabet xStock の時価総額はいくらですか？
GOOGLX の時価総額は $ 5.79M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
GOOGLX の循環供給量はどれくらいですか？
GOOGLX の循環供給量は 22.60K USD です。
GOOGLX の史上最高値（ATH）はいくらですか？
GOOGLX は史上最高値 258.38779037881517 USD に達しました。
GOOGLX の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
GOOGLX の史上最安値は 169.44795144400413 USD です。
GOOGLX の取引高はいくらですか？
GOOGLX の24 時間ライブ取引高は $ 59.95K USD です。
GOOGLX は今年さらに上昇しますか？
GOOGLX は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、GOOGLX 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:55:18 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

