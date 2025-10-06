GOAT Network の本日のライブ価格は 0.07256 USD です。GOATED から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで GOATED の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。GOAT Network の本日のライブ価格は 0.07256 USD です。GOATED から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで GOATED の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

1 GOATED から USD へのライブ価格：

$0.07256
-3.02%1D
USD
GOAT Network (GOATED) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:17 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) 価格情報 (USD)

$ 0.07209
24H 最安値
$ 0.07674
24H 最高値

-0.50%

-3.02%

+12.07%

+12.07%

GOAT Network (GOATED) のリアルタイム価格は $ 0.07256 です。過去24時間、GOATED は最低 $ 0.07209 から最高 $ 0.07674 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。GOATED の史上最高値は $ 0.19772632791076053 で、史上最安値は $ 0.052417385027545234 です。

短期的なパフォーマンスでは、GOATED は過去1時間で -0.50%、過去24時間で -3.02% 、過去7日間で +12.07% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

GOAT Network (GOATED) 市場情報

No.1247

$ 7.57M
$ 7.57M$ 7.57M

$ 55.66K
$ 55.66K$ 55.66K

$ 72.56M
$ 72.56M$ 72.56M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

GOAT Network の現在の時価総額は $ 7.57M、24時間取引高は $ 55.66K です。GOATED の循環供給量は 104.35M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 72.56M です。

GOAT Network (GOATED) 価格履歴 USD

GOAT Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.0022596-3.02%
30日$ +0.02256+45.12%
60日$ +0.02256+45.12%
90日$ +0.02256+45.12%
GOAT Network 本日の価格変動

本日 GOATED は、 $ -0.0022596 (-3.02%) の変動を記録しました。

GOAT Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.02256 (+45.12%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

GOAT Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GOATED は、 $ +0.02256 (+45.12%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

GOAT Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.02256 (+45.12%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

GOAT Network (GOATED) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

GOAT Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

GOAT Network ( GOATED ) とは何か

GOAT Networkは、ビットコインにネイティブなZKロールアップであり、独自開発のzkMIPS（実用段階にある最速のzkVM）、実用的なBitVM2チャレンジモデル（チャレンジ期間を14日から1日未満に短縮）、そしてビットコイン初の分散型シーケンサーネットワークという画期的な組み合わせによって、持続可能なネイティブBTC利回りを実現するよう設計されています。

GOAT Network は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 GOAT Network への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

さらに、
- GOATED のステーキングの可否を確認 して、保有資産を利用して報酬を獲得する方法を確認できます。
- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で GOAT Network に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が GOAT Network の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

GOAT Network 価格予測 (USD)

GOAT Network (GOATED) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの GOAT Network (GOATED) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば GOAT Network の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ GOAT Network の価格予測 をチェック！

GOAT Network (GOATED) トケノミクス

GOAT Network (GOATED) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ GOATED トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

GOAT Network ( GOATED ) の購入方法

GOAT Network の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの GOAT Network 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

GOATED を現地通貨に

GOAT Network資料

GOAT Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式GOAT Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： GOAT Network に関するその他の質問

GOAT Network (GOATED) の本日の価値はいくらですか？
GOATED の USD でのライブ価格は 0.07256 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の GOATED から USD の価格はいくらですか？
GOATED から USD の現在価格は $ 0.07256 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
GOAT Network の時価総額はいくらですか？
GOATED の時価総額は $ 7.57M USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
GOATED の循環供給量はどれくらいですか？
GOATED の循環供給量は 104.35M USD です。
GOATED の史上最高値（ATH）はいくらですか？
GOATED は史上最高値 0.19772632791076053 USD に達しました。
GOATED の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
GOATED の史上最安値は 0.052417385027545234 USD です。
GOATED の取引高はいくらですか？
GOATED の24 時間ライブ取引高は $ 55.66K USD です。
GOATED は今年さらに上昇しますか？
GOATED は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、GOATED 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:34:17 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

