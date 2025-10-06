Griffin AI の本日のライブ価格は 0.009129 USD です。GAIN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで GAIN の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。Griffin AI の本日のライブ価格は 0.009129 USD です。GAIN から USD への価格の更新、ライブチャート、時価総額、24時間取引高などをリアルタイムで追跡できます。MEXCで GAIN の価格動向を今すぐ手軽に確認しましょう。

Griffin AI ロゴ

Griffin AI価格(GAIN)

1 GAIN から USD へのライブ価格：

$0.009129
$0.009129$0.009129
-2.64%1D
USD
Griffin AI (GAIN) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2025-10-22 18:54:29 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) 価格情報 (USD)

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.007766
$ 0.007766$ 0.007766
24H 最安値
$ 0.01055
$ 0.01055$ 0.01055
24H 最高値

$ 0.007766
$ 0.007766$ 0.007766

$ 0.01055
$ 0.01055$ 0.01055

--
----

--
----

+1.73%

-2.64%

-34.33%

-34.33%

Griffin AI (GAIN) のリアルタイム価格は $ 0.009129 です。過去24時間、GAIN は最低 $ 0.007766 から最高 $ 0.01055 の間で取引されており、市場の変動が激しいことを示しています。GAIN の史上最高値は -- で、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、GAIN は過去1時間で +1.73%、過去24時間で -2.64% 、過去7日間で -34.33% 変動しました。MEXCにおける最新の価格動向と市場動向の概要をこちらで簡単に把握できます。

Griffin AI (GAIN) 市場情報

--
----

$ 79.30K
$ 79.30K$ 79.30K

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Griffin AI の現在の時価総額は --、24時間取引高は $ 79.30K です。GAIN の循環供給量は --、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 9.13M です。

Griffin AI (GAIN) 価格履歴 USD

Griffin AI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ -0.00024754-2.64%
30日$ -0.010871-54.36%
60日$ -0.010871-54.36%
90日$ -0.010871-54.36%
Griffin AI 本日の価格変動

本日 GAIN は、 $ -0.00024754 (-2.64%) の変動を記録しました。

Griffin AI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ -0.010871 (-54.36%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Griffin AI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GAIN は、 $ -0.010871 (-54.36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Griffin AI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ -0.010871 (-54.36%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Griffin AI (GAIN) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Griffin AI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Griffin AI ( GAIN ) とは何か

Griffin AIは、DeFi向けの最も急成長しているノーコードエージェント構築プラットフォームであり、15,000以上の稼働中のエージェントを動かしています。その最大の差別化要因はシンプルです―実際に機能するエージェントを提供することです。たとえば、トランザクション実行エージェント（TEA）は、主要チェーンやウォレットをまたいでスワップや利回り戦略をシームレスに実行します。このプロジェクトは、ヨーロッパ初期の規制下の暗号資産取引所の1つを設立し、1億ドル規模のNASDAQ IPOで上場させたOliver Feldmeier氏が率いる優秀なエンジニアリングチームによって構築・運営されています。Griffin AIは、実績あるリーダーシップと高度な技術実行力を兼ね備えています。Griffin AIは、AI機能を持たないプロジェクトが95%を占める1兆ドル規模のDeFi市場において、オンチェーンで直接稼働する超知能エージェントを提供することで課題解決に取り組んでいます。すでにGriffin AIのエージェントは、BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap、そしてBithumbのBurrito Walletと統合され、信頼を獲得しており、さらに多くの一流プロジェクトがエコシステムに参加しています。この未来の中核にあるのが、Griffin AIのネイティブトークンである $GAIN です。これはエージェント型DeFiのガスであり、今日の暗号資産市場における最大のチャンスのひとつとなっています。

Griffin AI は MEXC に上場しており、当社のプラットフォーム上で直接トークンを購入、保有、送金、またステーキングできる利便性を提供します。経験豊富な投資家でも、暗号資産の世界の初心者でも、MEXC はユーザーフレンドリーなインターフェイスと、 Griffin AI への投資を効果的に管理するためのさまざまなツールを提供します。このトークンの詳細については、暗号資産紹介ページをご覧ください。

- 最新の市場動向と専門家の洞察について最新情報を入手するには、ブログ で Griffin AI に関する分析と報告をご覧ください。

当社の総合的なリソースは、ユーザー様が Griffin AI の豊富な情報を得てスムーズに購入することができるよう設計されており、自信を持って投資するために必要なすべてのツールと知識を得ることができます。

Griffin AI 価格予測 (USD)

Griffin AI (GAIN) は明日、来週、来月、USD でいくらになるでしょうか？2025年、2026年、2027年、2028年、あるいは10年後、20年後には、あなたの Griffin AI (GAIN) 資産はいくらになるでしょうか？当社の価格予測ツールを使えば Griffin AI の短期および長期予測を調べることができます。

今すぐ Griffin AI の価格予測 をチェック！

Griffin AI (GAIN) トケノミクス

Griffin AI (GAIN) のトケノミクスを理解することで、その長期的な価値と成長の可能性をより深く洞察することができます。トークンの配布方法から供給量の管理に至るまで、トケノミクスはプロジェクト経済の中核構造を明らかにします。今すぐ GAIN トークンの詳細なトケノミクス について学びましょう！

Griffin AI ( GAIN ) の購入方法

Griffin AI の購入方法 をお探しですか？手順は簡単です！ステップバイステップの Griffin AI 購入ガイドに従って、MEXCで簡単に購入することができます。MEXCへの新規登録方法や多様で便利な決済方法を、詳細な手順と動画チュートリアルで提供しています。

GAIN を現地通貨に

Griffin AI資料

Griffin AI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Griffin AIウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Griffin AI に関するその他の質問

Griffin AI (GAIN) の本日の価値はいくらですか？
GAIN の USD でのライブ価格は 0.009129 USD で、最新のリアルタイム市場データで更新されています。
現在の GAIN から USD の価格はいくらですか？
GAIN から USD の現在価格は $ 0.009129 です。正確なトークン換算については、MEXCレート変換 をご覧ください。
Griffin AI の時価総額はいくらですか？
GAIN の時価総額は -- USD です。時価総額 = 現在の価格 × 循環供給量。これはトークンの市場価値と順位を反映しています。
GAIN の循環供給量はどれくらいですか？
GAIN の循環供給量は -- USD です。
GAIN の史上最高値（ATH）はいくらですか？
GAIN は史上最高値 -- USD に達しました。
GAIN の史上最安値 (ATL) はいくらですか？
GAIN の史上最安値は -- USD です。
GAIN の取引高はいくらですか？
GAIN の24 時間ライブ取引高は $ 79.30K USD です。
GAIN は今年さらに上昇しますか？
GAIN は市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては、今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については、GAIN 価格予測 をご覧ください。
ページの最終更新日：2025-10-22 18:54:29 (UTC+8)

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

