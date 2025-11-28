Griffin AIは、DeFi向けの最も急成長しているノーコードエージェント構築プラットフォームであり、15,000以上の稼働中のエージェントを動かしています。その最大の差別化要因はシンプルです―実際に機能するエージェントを提供することです。たとえば、トランザクション実行エージェント（TEA）は、主要チェーンやウォレットをまたいでスワップや利回り戦略をシームレスに実行します。このプロジェクトは、ヨーロッパ初期の規制下の暗号資産取引所の1つを設立し、1億ドル規模のNASDAQ IPOで上場させたOliver Feldmeier氏が率いる優秀なエンジニアリングチームによって構築・運営されています。Griffin AIは、実績あるリーダーシップと高度な技術実行力を兼ね備えています。Griffin AIは、AI機能を持たないプロジェクトが95%を占める1兆ドル規模のDeFi市場において、オンチェーンで直接稼働する超知能エージェントを提供することで課題解決に取り組んでいます。すでにGriffin AIのエージェントは、BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap、そしてBithumbのBurrito Walletと統合され、信頼を獲得しており、さらに多くの一流プロジェクトがエコシステムに参加しています。この未来の中核にあるのが、Griffin AIのネイティブトークンである $GAIN です。これはエージェント型DeFiのガスであり、今日の暗号資産市場における最大のチャンスのひとつとなっています。