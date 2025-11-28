Griffin AI (GAIN) トケノミクス
Griffin AI (GAIN) の時価総額、供給詳細、FDV、価格履歴など、主要なトケノミクスと価格データをご覧ください。トークンの現在の価値と市場でのポジションを一目で理解できます。
Griffin AI (GAIN) 情報
Griffin AIは、DeFi向けの最も急成長しているノーコードエージェント構築プラットフォームであり、15,000以上の稼働中のエージェントを動かしています。その最大の差別化要因はシンプルです―実際に機能するエージェントを提供することです。たとえば、トランザクション実行エージェント（TEA）は、主要チェーンやウォレットをまたいでスワップや利回り戦略をシームレスに実行します。このプロジェクトは、ヨーロッパ初期の規制下の暗号資産取引所の1つを設立し、1億ドル規模のNASDAQ IPOで上場させたOliver Feldmeier氏が率いる優秀なエンジニアリングチームによって構築・運営されています。Griffin AIは、実績あるリーダーシップと高度な技術実行力を兼ね備えています。Griffin AIは、AI機能を持たないプロジェクトが95%を占める1兆ドル規模のDeFi市場において、オンチェーンで直接稼働する超知能エージェントを提供することで課題解決に取り組んでいます。すでにGriffin AIのエージェントは、BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap、そしてBithumbのBurrito Walletと統合され、信頼を獲得しており、さらに多くの一流プロジェクトがエコシステムに参加しています。この未来の中核にあるのが、Griffin AIのネイティブトークンである $GAIN です。これはエージェント型DeFiのガスであり、今日の暗号資産市場における最大のチャンスのひとつとなっています。
Griffin AI (GAIN) トケノミクス：主要指標の解説とユースケース
Griffin AI (GAIN) のトケノミクスを理解することは、その長期的な価値、持続可能性、そして成長の可能性を分析する上で不可欠です。
主要指標とその計算方法：
総供給量：
これまでに発行された、または今後発行される GAIN トークンの最大総数です。
循環供給量：
現在市場に出回っており、一般の人々が保有しているトークンの数です。
最大供給量：
GAIN トークンの総発行上限です。
FDV（完全希薄化後時価総額）：
現在の価格 × 最大供給量として計算され、すべてのトークンが流通した場合の時価総額の予測を示します。
インフレ率：
新トークンの発行速度を反映し、希少性や長期的な価格変動に影響を与えます。
なぜこれらの指標がトレーダーにとって重要なのか？
高い 循環供給量 = 流動性の向上。
限られた 最大供給量 + 低い インフレ = 長期的な価格上昇の可能性を示唆します。
透明性の高い トークンの配布 = プロジェクトへの信頼向上と中央集権的なコントロールリスクの低減につながります。
高い FDV に対して現在の時価総額が低い = 過大評価の可能性を示すシグナルとなります。
GAIN のトケノミクスを理解したところで、GAIN トークンのライブ価格 も調べてみましょう！
Griffin AI (GAIN) 価格履歴
GAIN の価格履歴を分析することで、過去の市場動向や重要なサポート/レジスタンスライン、ボラティリティのパターンを理解できます。史上最高値の推移を追ったり、トレンドを見極めたりする際に、過去のデータは価格予測やテクニカル分析に欠かせない要素です。
GAIN 価格予測
GAIN の今後の動向が気になりますか？当社の GAIN 価格予測ページでは、市場センチメント、過去のトレンド、テクニカル指標を組み合わせ、将来の見通しを提供しています。
