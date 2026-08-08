ForTON 本日の価格

ForTON (FRT) の本日のライブ価格は ¥ 16.63 で、直近24時間で 2.12% 変動しました。現在の FRT から JPY への変換レートは、¥ 16.63 につき FRT です。

ForTON は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4017 位、循環供給量は 0.00 FRT です。直近24時間の FRT は、¥ 16.1 (安値) から ¥ 17.1 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 41,356.11088448694878195、史上最安値は ¥ 237.03764724596025335 です。

短期的なパフォーマンスでは、FRT は直近1時間で +0.97%、直近7日間で -7.26% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 66.19K に達しました。

ForTON (FRT) 市場情報

ランキング No.4017 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 66.19K¥ 66.19K ¥ 66.19K 完全希薄化後時価総額 ¥ 8.32M¥ 8.32M ¥ 8.32M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 500,000 500,000 500,000 総供給量 499,644 499,644 499,644 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン TONCOIN

ForTON の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 66.19K です。FRT の循環供給量は 0.00、総供給量は 499644 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 8.32M です。