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本日の Forta のライブ価格は 0.01287 JPY です。FORT の時価総額は 8,171,479.39608 JPY です。日本 のリアルタイムの FORT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Forta のライブ価格は 0.01287 JPY です。FORT の時価総額は 8,171,479.39608 JPY です。日本 のリアルタイムの FORT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Forta価格(FORT)

1 FORT から JPY へのライブ価格：

¥2.01902
¥2.01902¥2.01902
+0.23%1D
JPY
Forta (FORT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:42:30 (UTC+8)

Forta 本日の価格

Forta (FORT) の本日のライブ価格は ¥ 0.01287 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の FORT から JPY への変換レートは、¥ 0.01287 につき FORT です。

Forta は現在、時価総額 ¥ 8.17M#1041 位、循環供給量は 634.92M FORT です。直近24時間の FORT は、¥ 0.01276 (安値) から ¥ 0.01301 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 189.2370542974455921、史上最安値は ¥ 1.7544884987254824 です。

短期的なパフォーマンスでは、FORT は直近1時間で +0.07%、直近7日間で +5.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.43K に達しました。

Forta (FORT) 市場情報

No.1041

¥ 8.17M
¥ 8.17M¥ 8.17M

¥ 55.43K
¥ 55.43K¥ 55.43K

¥ 12.87M
¥ 12.87M¥ 12.87M

634.92M
634.92M 634.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

63.49%

ETH

Forta の現在の時価総額は ¥ 8.17M、24時間取引高は ¥ 55.43K です。FORT の循環供給量は 634.92M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.87M です。

Forta 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01276
¥ 0.01276¥ 0.01276
24H 最安値
¥ 0.01301
¥ 0.01301¥ 0.01301
24H 最高値

¥ 0.01276
¥ 0.01276¥ 0.01276

¥ 0.01301
¥ 0.01301¥ 0.01301

¥ 189.2370542974455921
¥ 189.2370542974455921¥ 189.2370542974455921

¥ 1.7544884987254824
¥ 1.7544884987254824¥ 1.7544884987254824

+0.07%

+0.23%

+5.06%

+5.06%

Forta (FORT) 価格履歴 JPY

Forta の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0046331+0.23%
30日¥ +0.00118+10.09%
60日¥ +0.00068+5.57%
90日¥ -0.00428-24.96%
Forta 本日の価格変動

本日 FORT は、 ¥ +0.0046331 (+0.23%) の変動を記録しました。

Forta 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00118 (+10.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Forta 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FORT は、 ¥ +0.00068 (+5.57%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Forta 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00428 (-24.96%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Forta (FORT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Forta 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Forta の分析

この分析では、AIモデルを活用して Forta の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Forta 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FORT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 72% | 弱気 28%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

【市場構造】 FORT_USDTは4時間足チャートにおいて0.01411の価格を記録しており、ハブ中枢である0.0143を18ピップス下回る位置にあります。MAとEMAの両指標は「7買い・0売り」という完全な一致状態を示しており、価格は多重移動平均線システムの上側で推移しています。現在の構造は中枢下端のテスト段階にあり、上方抵抗帯R1の0.01448まではわずか37ピップスしか離れていません。 【勢力状態】 MACDはゴールデンクロスの状態を維持しており、快慢線の指標組み合わせも同方向の強気配置を示しています。RSIは中立ゾーン内で推移しており、勢力分布に極端な集中現象は見られません。短期的な勢力と中長期トレンド指標は互いに調和し合い、ボラティリティは通常の取引レンジ内に留まっています。 【重要価格帯】 上方抵抗帯R1の0.01448は現行価格から37ピップス離れており、近場でのテスト目標となります。一方、下方支持帯S2の0.01395は現行価格から16ピップス離れており、近場での調整時の参考水準となります。さらに、R2の0.01465は54ピップス先にある遠方の抵抗帯として注目すべきポイントです。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Forta の価格に影響を与える要因は何ですか？

Forta（FORT）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用と利用状況 - Fortaの脅威検知サービスを利用するプロジェクトが増えれば、需要が高まります。
2. トークンのユーティリティ - FORTはステーキング、ガバナンス、およびネットワークサービスの支払いに使用されます。
3. Web3セキュリティソリューションに対する市場のセンチメント
4. 仮想通貨市場全体の動向とビットコインとの相関関係
5. 主要なDeFiプロトコルとの提携発表
6. 開発者の活動とプロトコルのアップグレード
7. ステーキング報酬とトークンエコノミクスの変更
8. 他のブロックチェーンセキュリティプラットフォームとの競争
9. DeFiセキュリティ分野に影響を及ぼす規制に関するニュース
10. 交易所での取引量と流動性

人はなぜ今日 Forta の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のForta（FORT）の価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資分析が含まれます。トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を把握する必要があります。一方、投資家は保有資産の価値を評価し、戦略的な投資行動を取るためにパフォーマンスを追跡しています。

Forta の価格予測

Forta (FORT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FORT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Forta (FORT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Forta の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Forta が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FORT の 2026–2027 年の価格予測は Forta 価格予測 ページでご確認いただけます。

Forta について

FORT（Fortress）は、暗号通貨の貸出と借入を促進する分散型金融（DeFi）プラットフォームです。このプラットフォームはEthereumブロックチェーン上で運用され、スマートコントラクトを用いて貸出と借入のプロセスを自動化し、ユーザーが自身の暗号資産で利息を得たり、保有資産に対するローンを組むことを可能にします。FORTのネイティブトークンであるFORTは、ガバナンスに使用され、保有者がプラットフォームのさまざまな提案や変更に投票することを可能にします。FORTトークンの供給量はプラットフォームのユーザーによって決定され、ローンが返済されるたびに新しいトークンが発行されます。このユニークな発行モデルは、バランスの取れた持続可能なエコシステムを作り出すことを目指しています。

日本 で Forta を購入して投資する方法

Forta を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FORT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Forta の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Forta (FORT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Forta が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Forta (FORT) の購入ガイド

Forta でできること

Forta を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Forta (FORT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Forta ( FORT ) とは何か

Fortaは、DeFi、NFT、ガバナンス、ブリッジなどのWeb3システム上の脅威や異常をリアルタイムに検知する分散型監視ネットワークです。

Forta資料

Forta についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Fortaウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

よくある質問： Forta に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:42:30 (UTC+8)

Forta (FORT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Forta についてさらに詳しく知る

FORT USDT（先物取引）

FORT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FORT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Forta (FORT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Forta ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FORT/USDT
¥2.02059
¥2.02059¥2.02059
+0.39%
4.32M (USDT)

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¥38.38493
¥38.38493¥38.38493

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ZKcandy

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¥214.0852
¥214.0852¥214.0852

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JMDT

JMDT

JMDT

¥152.2115
¥152.2115¥152.2115

-29.56%

STONK

STONK

STONK

¥1.171848
¥1.171848¥1.171848

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¥9.271321¥9.271321

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¥2.964317¥2.964317

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¥392.27235
¥392.27235¥392.27235

+24.97%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.66694
¥14.66694¥14.66694

+19.50%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FORT から JPY の計算機

金額

FORT
FORT
JPY
JPY

1 FORT = 2.02059 JPY