Forta 本日の価格

Forta (FORT) の本日のライブ価格は ¥ 0.01287 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の FORT から JPY への変換レートは、¥ 0.01287 につき FORT です。

Forta は現在、時価総額 ¥ 8.17M で #1041 位、循環供給量は 634.92M FORT です。直近24時間の FORT は、¥ 0.01276 (安値) から ¥ 0.01301 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 189.2370542974455921、史上最安値は ¥ 1.7544884987254824 です。

短期的なパフォーマンスでは、FORT は直近1時間で +0.07%、直近7日間で +5.06% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.43K に達しました。

Forta (FORT) 市場情報

ランキング No.1041 時価総額 ¥ 8.17M¥ 8.17M ¥ 8.17M 取引高 (24H) ¥ 55.43K¥ 55.43K ¥ 55.43K 完全希薄化後時価総額 ¥ 12.87M¥ 12.87M ¥ 12.87M 循環供給量 634.92M 634.92M 634.92M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 63.49% パブリックブロックチェーン ETH

Forta の現在の時価総額は ¥ 8.17M、24時間取引高は ¥ 55.43K です。FORT の循環供給量は 634.92M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.87M です。