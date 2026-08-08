DAO Maker 本日の価格

DAO Maker (DAO) の本日のライブ価格は ¥ 0.02536 で、直近24時間で 0.51% 変動しました。現在の DAO から JPY への変換レートは、¥ 0.02536 につき DAO です。

DAO Maker は現在、時価総額 ¥ 5.31M で #1118 位、循環供給量は 209.52M DAO です。直近24時間の DAO は、¥ 0.02029 (安値) から ¥ 0.03141 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,374.05085596、史上最安値は ¥ 4.17695269354383445 です。

短期的なパフォーマンスでは、DAO は直近1時間で -2.43%、直近7日間で +17.57% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 70.87K に達しました。

DAO Maker (DAO) 市場情報

ランキング No.1118 時価総額 ¥ 5.31M¥ 5.31M ¥ 5.31M 取引高 (24H) ¥ 70.87K¥ 70.87K ¥ 70.87K 完全希薄化後時価総額 ¥ 6.82M¥ 6.82M ¥ 6.82M 循環供給量 209.52M 209.52M 209.52M 総供給量 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 269,089,183.0625307 パブリックブロックチェーン ETH

DAO Maker の現在の時価総額は ¥ 5.31M、24時間取引高は ¥ 70.87K です。DAO の循環供給量は 209.52M、総供給量は 269089183.0625307 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 6.82M です。