カーボベルデ・エスクード（CVE）は、アフリカ西海岸沖に位置する島嶼国家、カーボベルデ共和国の公式通貨です。この法定通貨は、地域市場での日常的な買い物から大規模な事業取引に至るまで、あらゆる国内決済の基盤を成しており、国家経済において中核的な役割を担っています。

発行および管理は、中央銀行であるカーボベルデ中央銀行が統括しています。この通貨は外国為替市場において自由な変換性を持たず、原則として国外で他通貨へ直接両替することはできません。これは、通貨価値を一定に保ち、国内経済の安定を図るという同国の金融政策に基づいています。

カーボベルデ・エスクードは硬貨と紙幣に分かれています。硬貨には1、5、10、20、50、100、200エスクードといったさまざまな額面があり、紙幣は200、500、1000、2000、2500、5000エスクードの各額面が発行されています。この幅広い額面設定により、日常的な取引において柔軟性が確保されています。

他の法定通貨と同様に、カーボベルデ・エスクードは金や銀などの実物資産による裏付けを持ちません。その価値は、政府が通貨価値を維持できるという国民の「信認」によって支えられています。これは、現代の不換紙幣制度における世界共通の性質です。

結論として、カーボベルデ・エスクードはカーボベルデの経済システムを支える鍵であり、国内のあらゆる経済活動を円滑に促進しています。国際的な流通は制限されていますが、国内では広く受容されており、人々の日常生活に不可欠な存在となっています。その価値の源泉は、国家の財政および金融政策に対する揺るぎない信頼に他なりません。