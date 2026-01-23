ルーマニア・レウ（RON）は、東ヨーロッパに位置するルーマニアの公式通貨です。「レウ」という名称は英語で「ライオン」を意味し、同国の紋章的伝統を反映しています。この通貨はさらに「バニ」と呼ばれる小単位に細分化されており、1レウは100バニに相当します。ルーマニア・レウは、同国の中央銀行であるルーマニア国立銀行が発行・管理しており、同銀行は国家通貨の安定性を維持する責任を負っています。

ルーマニア・レウは同国の経済において重要な役割を果たしており、商品やサービスの交換手段となっています。地元の商店での日常的な買い物からビジネス取引の決済、政府への支払いに至るまで、あらゆる経済取引に使用されています。また、同国のGDPやその他の経済指標もルーマニア・レウを用いて測定されるため、経済分析や政策決定にとって不可欠な存在となっています。

ルーマニア・レウは世界の外国為替市場でも重要な地位を占めています。米ドル、ユーロ、英国ポンドなど主要通貨との間で取引されています。レウのこれらの通貨に対する為替レートは市場の力によって決定され、ルーマニアの経済状況、金利、地政学的要因など多様な要因により変動することがあります。

ルーマニアは欧州連合（EU）の加盟国でありながら、現在のところユーロを自国の通貨として採用していません。同国は将来的にユーロ導入を計画していますが、さまざまな経済的理由から移行はこれまで数度延期されてきました。そのため、今後もしばらくの間はルーマニア・レウが同国の公式通貨であり続けます。

結論として、ルーマニア・レウはルーマニア経済システムの根幹を成すものであり、国内におけるすべての経済取引の主要な交換手段となっています。また、世界の外国為替市場においても重要な役割を果たしており、他の主要通貨と取引されています。ユーロへの移行計画があるものの、当面の間はルーマニア・レウが同国の公式通貨であり続けるでしょう。