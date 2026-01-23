バヌアツ・ヴァトゥは、南太平洋に位置する島嶼国家であるバヌアツ共和国の公式通貨です。1980年代初頭に導入され、それまでこの地域で流通していたニューヘブリデス・フランおよびオーストラリア・ドルに代わりました。通貨記号は「VT」、またはISO 4217コード「VUV」で表されます。ヴァトゥはさらに「セント」と呼ばれる小単位に細分化されていますが、インフレのため現在では使用されていません。

バヌアツ・ヴァトゥは国の通貨として、経済において極めて重要な役割を果たしています。商品やサービスの購入から賃金の支払い、債務の清算に至るまで、日常生活のあらゆる場面で使用されています。ヴァトゥの価値は外国為替市場で変動し、インフレ率、金利、経済成長などの要因によって左右されます。

バヌアツ・ヴァトゥはバヌアツ準備銀行、つまり同国の中央銀行によって発行・管理されています。同銀行の主な責任は、物価の安定を維持し、国内の決済システムが円滑に機能することを確保することです。そのため、同銀行は金融政策を実施し、国の外貨準備を管理するとともに、ヴァトゥの発行と償還を監督しています。

ヴァトゥは法定通貨であり、金や銀といった実物資産によって裏付けられているわけではありませんが、バヌアツ政府がこれを法定通貨として宣言しているため、その価値を保っています。つまり、政府は債務の支払いにヴァトゥを認め、国内の企業や個人も取引においてヴァトゥを受け入れなければなりません。

世界的な金融環境において、バヌアツ・ヴァトゥは米ドルやユーロのような主要通貨ほど広く取引されたり認知されたりしていません。しかし、バヌアツ経済にとって不可欠な存在であり、同国の金融活動において重要な役割を果たしています。バヌアツを訪れる旅行者は、現地での取引のために自国通貨をヴァトゥに両替する必要があります。

要約すると、バヌアツ・ヴァトゥは世界規模では目立った存在ではありませんが、バヌアツの経済生活において欠かせない存在です。その価値と安定性は、国家および国民の経済的幸福にとって極めて重要です。