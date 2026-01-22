Clippy (CLIPPY) ライブ価格チャート
Clippy 本日の価格
Clippy (CLIPPY) の本日のライブ価格は $ 0.001339 で、直近24時間で 167.80% 変動しました。現在の CLIPPY から USD への変換レートは、$ 0.001339 につき CLIPPY です。
Clippy は現在、時価総額 $ 0.00 で #3786 位、循環供給量は 0.00 CLIPPY です。直近24時間の CLIPPY は、$ 0.0005 (安値) から $ 0.001793 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.002493578943262639、史上最安値は $ 0.00005534295151714 です。
短期的なパフォーマンスでは、CLIPPY は直近1時間で +7.98%、直近7日間で +167.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 17.90K に達しました。
Clippy (CLIPPY) 市場情報
999,999,890
999,999,890 999,999,890
999,999,890
999,999,890 999,999,890
Clippy の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 17.90K です。CLIPPY の循環供給量は 0.00、総供給量は 999999890 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.34M です。
Clippy 価格履歴 USD
24時間の価格変動レンジ：
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
24H 最高値
$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.002493578943262639$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
$ 0.00005534295151714$ 0.00005534295151714
Clippy (CLIPPY) 価格履歴 USD
Clippy の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
|今日
|$ +0.000839
|+167.80%
|30日
|$ +0.000839
|+167.80%
|60日
|$ +0.000839
|+167.80%
|90日
|$ +0.000839
|+167.80%
Clippy 本日の価格変動
本日 CLIPPY は、 $ +0.000839 (+167.80%) の変動を記録しました。
Clippy 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Clippy 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、CLIPPY は、 $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Clippy 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Clippy (CLIPPY) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Clippy 価格履歴ページ を今すぐチェック。
Clippy の直近価格の変動、取引高の傾向、市場センチメントの指標を分析する AI 主導の分析情報によりリアルタイムのアップデートが提供され、取引機会を特定して情報に基づいた意思決定をサポートします。
Clippy の価格に影響を与える要因は何ですか？
Clippy（CLIPPY）トークン価格には、以下のいくつかの重要な要因が影響します：
1. メミー・コインを取り巻く市場センチメントおよびソーシャルメディア上の話題性
2. 交換所における取引量と流動性
3. コミュニティの関与度およびホルダー数の増加
4. 仮想通貨市場全体のトレンドおよびビットコインのパフォーマンス
5. 公開されたユーティリティの進展や提携関係
6. ウェールの動きや大規模な取引
7. 交換所への上場およびアクセスの容易さ
8. メミー・トークンに影響を及ぼす規制関連のニュース
9. インフルエンサーによる推薦や言及
10. 供給状況およびトークンエコノミクスの変化
人はなぜ今日 Clippy の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの理由から今日のClippy（CLIPPY）の価格を知りたがっています。それは取引の判断、ポートフォリオの追跡、市場センチメントの分析、潜在的な投資機会、そしてこのミームトークンのボラティリティについて最新情報を得るためです。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがエントリー／エグジットのタイミングを効果的に計るのに役立ちます。
Clippy の価格予測
Clippy (CLIPPY) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CLIPPY の目標価格は $ -- で、上昇率は 0.00% です。Clippy (CLIPPY) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Clippy の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Clippy が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CLIPPY の 2026–2027 年の価格予測は Clippy 価格予測
ページでご確認いただけます。
日本 で Clippy を購入して投資する方法
Clippy を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CLIPPY の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Clippy の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Clippy (CLIPPY) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
0.00 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Clippy が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Clippy でできること
Clippy を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Clippy (CLIPPY) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Clippy資料
Clippy についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Clippy に関するその他の質問
Clippy が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Clippy の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Clippy の価格は $ 0.001339 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Clippy は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、CLIPPY への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Clippy がMEXCで取引されました。
CLIPPY ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Clippy 価格を確認するには、CLIPPY 価格のページにアクセスしてください。
CLIPPY の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
90,067.73
-0.24%
ETH
3,000.99
-0.05%
SOL
130.14
-0.23%
XMR
513.99
-0.54%
RIVER
43.3155
-5.88%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、CLIPPY/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Clippy の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Clippy 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Clippy (CLIPPY) の価格予測をご覧ください。
Clippy (CLIPPY) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|01-20 22:09:49
|業界の最新情報
スポット金が短期的に急騰し、4,740ドル/オンスを突破、歴史新高を記録
|01-20 13:14:57
|業界の最新情報
トランプ氏がEU関税について発言、金が過去最高値を更新、ビットコインが一時下落
|01-19 16:31:41
|業界の最新情報
プライバシーセクターがリレーラリーを見せ、DUSKが1日で120%以上急騰
|01-19 08:14:46
|業界の最新情報
欧米の関税脅威が再浮上、暗号資産市場が月曜朝に「フラッシュクローズ」
|01-19 07:38:00
|貴金属
現物金と銀がともに過去最高値を更新
|01-18 14:28:43
|業界の最新情報
暗号資産市場センチメントは「中立」を維持、以前のレベルから全体的な回復を示す
CLIPPY USDT（先物取引）
CLIPPY をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CLIPPY USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
$0.001339
$0.001339$0.001339
+167.80%
0.00% (USDT)
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。