本日の Clippy のライブ価格は 0.001339 USD です。CLIPPY の時価総額は 0 USD です。日本 のリアルタイムの CLIPPY から USD 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

CLIPPY についての詳細

CLIPPY 価格情報

CLIPPY とは

CLIPPY 公式ウェブサイト

CLIPPY トケノミクス

Clippy ロゴ

Clippy価格(CLIPPY)

1 CLIPPY から USD へのライブ価格：

$0.001339
+167.80%1D
USD
Clippy (CLIPPY) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-01-22 19:09:11 (UTC+8)

Clippy 本日の価格

Clippy (CLIPPY) の本日のライブ価格は $ 0.001339 で、直近24時間で 167.80% 変動しました。現在の CLIPPY から USD への変換レートは、$ 0.001339 につき CLIPPY です。

Clippy は現在、時価総額 $ 0.00#3786 位、循環供給量は 0.00 CLIPPY です。直近24時間の CLIPPY は、$ 0.0005 (安値) から $ 0.001793 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.002493578943262639、史上最安値は $ 0.00005534295151714 です。

短期的なパフォーマンスでは、CLIPPY は直近1時間で +7.98%、直近7日間で +167.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 17.90K に達しました。

Clippy (CLIPPY) 市場情報

No.3786

$ 0.00
$ 17.90K
$ 1.34M
0.00
999,999,890
999,999,890
0.00%

SOL

Clippy の現在の時価総額は $ 0.00、24時間取引高は $ 17.90K です。CLIPPY の循環供給量は 0.00、総供給量は 999999890 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は $ 1.34M です。

Clippy 価格履歴 USD

24時間の価格変動レンジ：
$ 0.0005
24H 最安値
$ 0.001793
24H 最高値

$ 0.0005
$ 0.001793
$ 0.002493578943262639
$ 0.00005534295151714
+7.98%

+167.80%

+167.80%

+167.80%

Clippy (CLIPPY) 価格履歴 USD

Clippy の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (USD)変動率 (%)
今日$ +0.000839+167.80%
30日$ +0.000839+167.80%
60日$ +0.000839+167.80%
90日$ +0.000839+167.80%
Clippy 本日の価格変動

本日 CLIPPY は、 $ +0.000839 (+167.80%) の変動を記録しました。

Clippy 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Clippy 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、CLIPPY は、 $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Clippy 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は $ +0.000839 (+167.80%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Clippy (CLIPPY) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Clippy 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Clippy のAI 分析

Clippy の直近価格の変動、取引高の傾向、市場センチメントの指標を分析する AI 主導の分析情報によりリアルタイムのアップデートが提供され、取引機会を特定して情報に基づいた意思決定をサポートします。

Clippy の価格に影響を与える要因は何ですか？

Clippy（CLIPPY）トークン価格には、以下のいくつかの重要な要因が影響します：

1. メミー・コインを取り巻く市場センチメントおよびソーシャルメディア上の話題性
2. 交換所における取引量と流動性
3. コミュニティの関与度およびホルダー数の増加
4. 仮想通貨市場全体のトレンドおよびビットコインのパフォーマンス
5. 公開されたユーティリティの進展や提携関係
6. ウェールの動きや大規模な取引
7. 交換所への上場およびアクセスの容易さ
8. メミー・トークンに影響を及ぼす規制関連のニュース
9. インフルエンサーによる推薦や言及
10. 供給状況およびトークンエコノミクスの変化

人はなぜ今日 Clippy の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの理由から今日のClippy（CLIPPY）の価格を知りたがっています。それは取引の判断、ポートフォリオの追跡、市場センチメントの分析、潜在的な投資機会、そしてこのミームトークンのボラティリティについて最新情報を得るためです。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがエントリー／エグジットのタイミングを効果的に計るのに役立ちます。

Clippy の価格予測

Clippy (CLIPPY) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の CLIPPY の目標価格は $ -- で、上昇率は 0.00% です。
Clippy (CLIPPY) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Clippy の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。

リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Clippy が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？CLIPPY の 2026–2027 年の価格予測は Clippy 価格予測 ページでご確認いただけます。

日本 で Clippy を購入して投資する方法

Clippy を使用する準備はできていますか？MEXCでは、CLIPPY の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Clippy の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Clippy (CLIPPY) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

0.00 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Clippy が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Clippy (CLIPPY) の購入ガイド

Clippy でできること

Clippy を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Clippy (CLIPPY) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Clippy資料

Clippy についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式Clippyウェブサイト
ブロックエクスプローラー

よくある質問： Clippy に関するその他の質問

Clippy (CLIPPY) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
01-20 22:09:49業界の最新情報
スポット金が短期的に急騰し、4,740ドル/オンスを突破、歴史新高を記録
01-20 13:14:57業界の最新情報
トランプ氏がEU関税について発言、金が過去最高値を更新、ビットコインが一時下落
01-19 16:31:41業界の最新情報
プライバシーセクターがリレーラリーを見せ、DUSKが1日で120%以上急騰
01-19 08:14:46業界の最新情報
欧米の関税脅威が再浮上、暗号資産市場が月曜朝に「フラッシュクローズ」
01-19 07:38:00貴金属
現物金と銀がともに過去最高値を更新
01-18 14:28:43業界の最新情報
暗号資産市場センチメントは「中立」を維持、以前のレベルから全体的な回復を示す

Clippy トップニュース

ポルトガル当局、予測市場「ポリマーケット」を違法賭博として遮断へ。大統領選賭けを問題視

ポルトガル当局、予測市場「ポリマーケット」を違法賭博として遮断へ。大統領選賭けを問題視

January 22, 2026
ウィンクルボス兄弟、Zcash開発組織「シールデッド・ラボ」に3221ZECの寄付

ウィンクルボス兄弟、Zcash開発組織「シールデッド・ラボ」に3221ZECの寄付

January 22, 2026
ドージコイン（Dogecoin）関連企業House of DogeがDOGE決済アプリ「Such」をリリースへ

ドージコイン（Dogecoin）関連企業House of DogeがDOGE決済アプリ「Such」をリリースへ

January 22, 2026
もっと見る

Clippy についてさらに詳しく知る

CLIPPY USDT（先物取引）

CLIPPY をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの CLIPPY USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Clippy (CLIPPY) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Clippy ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
CLIPPY/USDT
$0.001339
+167.80%
0.00% (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
ソラナ

ソラナ

SOL
River

River

RIVER
イーサリアム

イーサリアム

ETH
モネロ

モネロ

XMR

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

Sentient

Sentient

SENT

$0.00000
0.00%

Immunefi

Immunefi

IMU

$0.00000
0.00%

Spacecoin

Spacecoin

SPACE

$0.00000
0.00%

FIGHT

FIGHT

FIGHT

$0.02403
+300.50%

Lazy Summer

Lazy Summer

SUMR

$0.00646
+29.20%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Ostrich

Ostrich

RICH

$0.00429
+5,262.50%

Seeker

Seeker

SKR

$0.041584
+219.82%

ETHGAS

ETHGAS

GWEI

$0.02495
+211.87%

NOVASIM

NOVASIM

NOVA

$0.00000000011232
+104.96%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000000069
+115.62%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

CLIPPY から USD の計算機

金額

1 CLIPPY = 0.001339 USD