Clippy 本日の価格

Clippy (CLIPPY) の本日のライブ価格は $ 0.001339 で、直近24時間で 167.80% 変動しました。現在の CLIPPY から USD への変換レートは、$ 0.001339 につき CLIPPY です。

Clippy は現在、時価総額 $ 0.00 で #3786 位、循環供給量は 0.00 CLIPPY です。直近24時間の CLIPPY は、$ 0.0005 (安値) から $ 0.001793 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は $ 0.002493578943262639、史上最安値は $ 0.00005534295151714 です。

短期的なパフォーマンスでは、CLIPPY は直近1時間で +7.98%、直近7日間で +167.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 17.90K に達しました。

Clippy (CLIPPY) 市場情報

ランキング No.3786 時価総額 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 取引高 (24H) $ 17.90K$ 17.90K $ 17.90K 完全希薄化後時価総額 $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 総供給量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン SOL

