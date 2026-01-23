キューバ・コンバーチブル・ペソ（CUC）は、キューバ・ペソ（CUP、通称：人民ペソ）と並行して流通してきた法定通貨の一種です。主に観光産業や対外貿易の利便性を高める仕組みとして導入されました。CUCは米ドルと等価（1:1）に価値が固定され、観光客や国内で活動する外国企業に安定した決済手段を提供すると同時に、国民の日常生活には従来のキューバ・ペソを維持するという役割を担っていました。

この「二重通貨制度」により、キューバ政府は国家経済の統制を維持しつつ、外貨獲得の恩恵を最大化することが可能となりました。CUCはホテルやレストラン、特定のサービスや輸入品の決済に不可欠な存在となり、観光客向け市場と住民向け市場という、国内経済の二分化を招くこととなりました。

CUCの導入は、経済的課題に対する極めて特異なアプローチでした。政府は外貨流入に伴うインフレ圧力から国内経済を保護しようと試み、その結果、CUCとCUPが異なるセクターで循環する「経済的な分断（セグメンテーション）」が定着しました。

しかし、この制度は多くの批判にさらされてきました。CUCとCUPの価値の乖離は、深刻な経済的不平等を生む要因となったためです。観光業に従事したり海外送金を受け取ったりしてCUCを入手できる層は、CUPのみに依存する層よりもはるかに高い生活水準を享受することとなりました。

近年、キューバ政府は経済システムの簡素化と構造的課題の解決に向け、両通貨の統合を断行しました。この政策は、キューバの経済方針における歴史的な転換点であり、国内の経済活動および対外貿易に広範な影響を及ぼしています。

結論として、キューバ・コンバーチブル・ペソは同国の経済構造において、複雑かつ極めて重要な役割を果たしてきました。経済の各セクターを区分けする法定通貨としてのその歩みは、統合による単一通貨制度への移行をもって、キューバ経済史における重大な転換点を迎えています。