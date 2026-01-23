バルバドス・ドルは、カリブ海東部に位置する島国バルバドスの公式通貨です。記号は「BBD」、現地では「Bds$」と表記されます。国家通貨として、国内のあらゆる金融取引において中核的な役割を担っており、日々の買い物から大規模なビジネス活動に至るまで、円滑な決済を支えています。

バルバドス・ドルは十進法を採用しており、$1は100セントに細分されます。この体系により、日常生活における実用性が確保され、小額から高額まで正確な価格設定と取引が可能になっています。通貨の発行と供給管理、および安定性の維持は、バルバドス中央銀行が責任を負っています。

バルバドス・ドルの安定性は、米ドルとのペッグ制によってさらに支えられています。固定為替レートであるペッグ制により、バルバドス・ドルは米ドルに対して一貫した価値を維持することが可能です。これにより、バルバドス国内の経済的安定性が促進されるほか、国際貿易においても企業や個人が国境を越えて取引を行う際に予測可能な為替レートを提供することで、取引の円滑化が図られています。

バルバドス経済の規模を反映し、グローバルな金融市場における取引高は限定的ですが、カリブ海地域内では広く流通しています。特に観光セクターでの利用が盛んであり、世界有数の観光地であるバルバドスを訪れる多くの旅行者が、到着時に自国通貨をバルバドス・ドルへ両替しています。

結論として、バルバドス・ドルはバルバドスの経済枠組みを支える基盤です。国内外の幅広い金融活動を支えるとともに、米ドルへのペッグ制が同国の経済発展に不可欠な安定性をもたらしています。世界市場での存在感は控えめながらも、観光業を中心とした地域経済における重要性は極めて高いと言えます。