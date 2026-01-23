スワジ・リランゲニは、南アフリカ南部に位置する小国、エスワティニ王国（旧スワジランド）の公式通貨です。この通貨はエスワティニ中央銀行が発行・管理しており、同銀行は通貨の安定性と価値を維持する責任を負っています。スワジ・リランゲニは、日常的な買い物から大規模なビジネス取引まで、あらゆる金融取引に用いられるため、同国の経済において極めて重要な役割を果たしています。

スワジ・リランゲニは、硬貨と紙幣の両方の形態で流通しています。硬貨には10セント、20セント、50セント、および1エマランゲニ、2エマランゲニ、5エマランゲニといったさまざまな額面があります。一方、紙幣は10エマランゲニ、20エマランゲニ、50エマランゲニ、100エマランゲニ、200エマランゲニの各額面で発行されています。「リランゲニ」は単数形であり、「エマランゲニ」は複数形として使用されます。この名称の慣習は、スワジの文化と言語に深く根ざしています。

スワジ・リランゲニは南アフリカ・ランドと等価で固定されており、つまり1リランゲニは1ランドに相当します。これは、エスワティニが共通通貨圏（CMA）に参加していることによるもので、同圏にはレソトとナミビアも含まれています。この仕組みにより、エスワティニ国内ではランドの自由な流通と交換が可能となっており、両通貨が同時に流通していることが一般的です。ただし、リランゲニはエスワティニ国外では法定通貨として認められていません。

スワジ・リランゲニは法定通貨であるため、金や銀などの実物資産によって裏付けられているわけではなく、それを使用する人々の信頼と信用によってその価値が支えられています。エスワティニ中央銀行は経済における通貨供給量を管理する権限を持っており、これによりインフレ率や経済の安定性に影響を与えることができます。

結論として、スワジ・リランゲニは単なる交換手段であるだけでなく、エスワティニの主権と経済的独立を象徴する存在でもあります。同通貨は同国の金融システムにおいて重要な役割を果たしており、経済の円滑な運営にとって欠かせないものです。エスワティニ中央銀行がリランゲニの管理を行うことは、世界経済の変動に対してもその安定性と価値を維持するために極めて重要です。