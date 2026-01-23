ブータン・ヌルトゥルムは、東ヒマラヤに位置する内陸国、ブータン王国の公式通貨です。通貨記号は「Nu.」と表記され、日用品の購入からサービスの支払いまで、ブータン国民のあらゆる日常取引に使用されています。また、インドとの緊密な経済・政治関係を背景に、国内ではインド・ルピーも法定通貨として広く流通・受容されています。

ブータン・ヌルトゥルムは、同国の中央銀行であるブータン王立通貨当局が発行・管理しています。この通貨は硬貨と紙幣の両方で流通しています。硬貨は5チャート、10チャート、20チャート、25チャート、50チャートの各額面で鋳造されており、紙幣は1ヌルトゥルム、5ヌルトゥルム、10ヌルトゥルム、20ヌルトゥルム、50ヌルトゥルム、100ヌルトゥルム、500ヌルトゥルム、1000ヌルトゥルムの各額面で印刷されています。通貨には、同国の豊かな文化遺産と自然美を反映した精緻なデザインが施されています。

ヌルトゥルムは法定通貨であり、金や銀といった実物資産による裏付けはなく、利用者の信頼によってその価値が支えられています。他通貨との為替レートは、外国為替市場の動向に基づいて決定されます。

国際金融市場において、ヌルトゥルムの取引量は主要通貨と比較して限定的です。これは、ブータンが国内総生産（GDP）よりも国民総幸福（GNH）を重視する独自の経済政策を掲げ、グローバル経済への露出を意図的に制限していることに起因します。その結果、ブータンとインド以外の外貨両替市場でヌルトゥルムを入手することは容易ではありません。

結論として、ブータン・ヌルトゥルムは同国の経済と文化を象徴する重要な存在です。その運用と価値は、独自の経済哲学やインドとの強固な協力関係と密接に結びついています。国家経済において不可欠な役割を果たし、国内のあらゆる商取引を支える基盤となっています。他の通貨と同様、その価値は経済情勢の変化に応じて変動する特性を持っています。