米ドル（USD）は、アメリカ合衆国およびその領土の公式通貨です。1792年の硬貨法により制定され、国際取引で最も広く使用されており、世界の主要な準備通貨の一つとされています。米ドルは、アメリカ合衆国の中央銀行システムである連邦準備制度によって管理されています。

米ドルは、準備通貨としての地位ゆえに、世界経済において重要な役割を果たしています。世界各国の中央銀行や金融機関は、国際取引の決済のためにドルを外貨準備として保有しています。この役割により、米ドルは世界的な商品市場にも大きな影響力を及ぼしており、石油、金、その他の貴金属などさまざまな商品の価格基準としてもよく用いられています。

米国内の日常的な経済活動においても、米ドルは現金、小切手、電子送金などあらゆる形態の取引に使われています。米ドルは硬貨と紙幣の複数の額面で発行されており、それぞれ米国造幣局と造幣局が製造しています。

また、米ドルはデジタル経済においても一般的な通貨となっています。外国為替市場では最も多く取引される通貨であり、全通貨取引の約88％を占めています。この存在感は暗号資産の分野にも及び、多くのデジタル資産が米ドルに対して取引され、一部のステーブルコインは米ドルにペッグされています。

なお、米ドルは安定した世界共通の通貨ではありますが、価値の変動からは完全に免れていません。こうした変動は、インフレ率、金利、政治的安定性、経済状況など、数多くの要因によって引き起こされます。しかし、米ドルが持つ準備通貨としての地位は、こうした変動から一定の保護を提供することもあります。

結論として、米ドルは単なるアメリカ合衆国の国家通貨というだけにとどまりません。世界の金融システムにおいて中心的な役割を果たし、国際貿易、商品価格設定、さらにはデジタル経済まで影響を与えています。米ドルは経済の安定性と強さの象徴であり、他の通貨が比較される基準としてもしばしば用いられます。