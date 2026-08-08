CKUSDT 本日の価格

CKUSDT (CKUSDT) の本日のライブ価格は ¥ 1 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の CKUSDT から JPY への変換レートは、¥ 1 につき CKUSDT です。

CKUSDT は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- CKUSDT です。直近24時間の CKUSDT は、¥ 0.9981 (安値) から ¥ 1.0018 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、CKUSDT は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.02% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.44K に達しました。

CKUSDT (CKUSDT) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 52.44K¥ 52.44K ¥ 52.44K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン CKUSDT

CKUSDT の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 52.44K です。CKUSDT の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。