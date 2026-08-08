BANX Network 本日の価格

BANX Network (BXE) の本日のライブ価格は ¥ 0.002897 で、直近24時間で 5.07% 変動しました。現在の BXE から JPY への変換レートは、¥ 0.002897 につき BXE です。

BANX Network は現在、時価総額 ¥ 871.48K で #1951 位、循環供給量は 300.82M BXE です。直近24時間の BXE は、¥ 0.002706 (安値) から ¥ 0.002924 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 12.81268002987654631、史上最安値は ¥ 0.45925033784565929 です。

短期的なパフォーマンスでは、BXE は直近1時間で +0.38%、直近7日間で +9.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 11.40K に達しました。

BANX Network (BXE) 市場情報

ランキング No.1951 時価総額 ¥ 871.48K¥ 871.48K ¥ 871.48K 取引高 (24H) ¥ 11.40K¥ 11.40K ¥ 11.40K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.45M¥ 1.45M ¥ 1.45M 循環供給量 300.82M 300.82M 300.82M 最大供給量 500,000,000 500,000,000 500,000,000 総供給量 490,000,000 490,000,000 490,000,000 循環率 60.16% パブリックブロックチェーン XRP

BANX Network の現在の時価総額は ¥ 871.48K、24時間取引高は ¥ 11.40K です。BXE の循環供給量は 300.82M、総供給量は 490000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.45M です。