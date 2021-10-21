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本日の Bifrost のライブ価格は 0,014968 JPY です。BNC の時価総額は 560 403,19258734378152 JPY です。日本 のリアルタイムの BNC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Bifrost のライブ価格は 0,014968 JPY です。BNC の時価総額は 560 403,19258734378152 JPY です。日本 のリアルタイムの BNC から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Bifrost価格(BNC)

1 BNC から JPY へのライブ価格：

¥2,349976
¥2,349976¥2,349976
+10.46%1D
JPY
Bifrost (BNC) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 18:59:01 (UTC+8)

Bifrost 本日の価格

Bifrost (BNC) の本日のライブ価格は ¥ 0,014968 で、直近24時間で 10,46% 変動しました。現在の BNC から JPY への変換レートは、¥ 0,014968 につき BNC です。

Bifrost は現在、時価総額 ¥ 560.40K#1982 位、循環供給量は 37.44M BNC です。直近24時間の BNC は、¥ 0,013408 (安値) から ¥ 0,015138 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1 062,46445105872853247、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、BNC は直近1時間で +0,01%、直近7日間で +12,14% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 78.13K に達しました。

Bifrost (BNC) 市場情報

No.1982

¥ 560.40K
¥ 560.40K¥ 560.40K

¥ 78.13K
¥ 78.13K¥ 78.13K

¥ 1,20M
¥ 1,20M¥ 1,20M

37.44M
37.44M 37.44M

80 000 000
80 000 000 80 000 000

80 000 000
80 000 000 80 000 000

46,80%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Bifrost の現在の時価総額は ¥ 560.40K、24時間取引高は ¥ 78.13K です。BNC の循環供給量は 37.44M、総供給量は 80000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1,20M です。

Bifrost 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0,013408
¥ 0,013408¥ 0,013408
24H 最安値
¥ 0,015138
¥ 0,015138¥ 0,015138
24H 最高値

¥ 0,013408
¥ 0,013408¥ 0,013408

¥ 0,015138
¥ 0,015138¥ 0,015138

¥ 1 062,46445105872853247
¥ 1 062,46445105872853247¥ 1 062,46445105872853247

¥ 0
¥ 0¥ 0

+0,01%

+10,46%

+12,14%

+12,14%

Bifrost (BNC) 価格履歴 JPY

Bifrost の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0,22253077+10,46%
30日¥ -0,002268-13,16%
60日¥ -0,006872-31,47%
90日¥ -0,017402-53,76%
Bifrost 本日の価格変動

本日 BNC は、 ¥ +0,22253077 (+10,46%) の変動を記録しました。

Bifrost 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0,002268 (-13,16%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Bifrost 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、BNC は、 ¥ -0,006872 (-31,47%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Bifrost 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0,017402 (-53,76%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Bifrost (BNC) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Bifrost 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Bifrost の分析

この分析では、AIモデルを活用して Bifrost の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Bifrost の価格に影響を与える要因は何ですか？

Bifrost（BNC）トークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場センチメント：暗号資産市場全体のトレンドや投資家の信頼度は、BNCの評価に直接的な影響を及ぼします。

2. 採用率：リキッドステーキングサービスやクロスチェーンブリッジの利用拡大により、BNCトークンへの需要が高まります。

3. 技術的進展：プロトコルのアップグレード、新機能の追加、さらにはパートナーシップの発表などが、価格の変動を促すことがあります。

4. DeFi との統合：より多くの DeFi プロトコルへの展開や TVL（総ロックアップ額）の増加は、トークンのユーティリティを強化します。

5. Polkadot エコシステムの健全性：Polkadot のパラチェーンである BNC は、DOT のパフォーマンスやエコシステムの成長と相関関係があります。

6. ステーキング報酬：競争力のあるステーキング報酬はユーザーを引きつけ、トークンの需要を高めると同時に、流通供給を減少させます。

7. 規制環境：暗号資産に関する規制や政策の変更は、投資家の行動や市場へのアクセスに影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Bifrost の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のBifrost（BNC）の価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオのパフォーマンスの追跡、市場への参入・退出タイミングの見極め、投資による利益や損失の評価、さらには戦略的計画のために市場のボラティリティを常に把握することが含まれます。

Bifrost の価格予測

Bifrost (BNC) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の BNC の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0,00% です。
Bifrost (BNC) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Bifrost の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Bifrost が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？BNC の 2026–2027 年の価格予測は Bifrost 価格予測 ページでご確認いただけます。

Bifrost について

Binance Coin（BNC）は、Binance取引所によって立ち上げられた暗号通貨です。Binance Chainブロックチェーン上で運用されており、このブロックチェーンはビザンチンフォールトトレランス（BFT）と呼ばれる合意形成メカニズムを使用しています。BNCの主な目的は、Binanceエコシステムにユーティリティを提供することであり、Binance Chainのネイティブコインとして機能しています。ユーザーは、取引手数料の支払い、トークンセールへの参加など、Binanceプラットフォーム内でのさまざまな活動にBNCを使用することができます。さらに、BNCはBinance以外の多数のアプリケーション、例えばオンラインサービスや決済処理などで使用することができます。また、Binanceの分散型取引所であるBinance DEXでは、基軸通貨としても使用されています。

日本 で Bifrost を購入して投資する方法

Bifrost を使用する準備はできていますか？MEXCでは、BNC の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Bifrost の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Bifrost (BNC) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Bifrost が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Bifrost (BNC) の購入ガイド

Bifrost でできること

Bifrost を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Bifrost (BNC) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Bifrost ( BNC ) とは何か

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost資料

Bifrost についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Bifrostウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

よくある質問： Bifrost に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 18:59:01 (UTC+8)

Bifrost (BNC) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Bifrost についてさらに詳しく知る

BNC USDT（先物取引）

BNC をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの BNC USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Bifrost (BNC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Bifrost ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
BNC/USDT
¥2,351546
¥2,351546¥2,351546
+10,49%
5.68M (USDT)

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¥45,51430
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¥206,9574
¥206,9574¥206,9574

-37,16%

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JMDT

JMDT

¥153,9228
¥153,9228¥153,9228

-28,77%

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STONK

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¥1,249249
¥1,249249¥1,249249

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¥14,45185
¥14,45185¥14,45185

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¥2,285606
¥2,285606¥2,285606

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¥3,329813
¥3,329813¥3,329813

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Tutorial

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¥9,137400
¥9,137400¥9,137400

+59,24%

Cysic

Cysic

CYS

¥165,8862
¥165,8862¥165,8862

+25,56%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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金額

BNC
BNC
JPY
JPY

1 BNC = 2,349976 JPY