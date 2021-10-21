Bifrost 本日の価格

Bifrost (BNC) の本日のライブ価格は ¥ 0,014968 で、直近24時間で 10,46% 変動しました。現在の BNC から JPY への変換レートは、¥ 0,014968 につき BNC です。

Bifrost は現在、時価総額 ¥ 560.40K で #1982 位、循環供給量は 37.44M BNC です。直近24時間の BNC は、¥ 0,013408 (安値) から ¥ 0,015138 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1 062,46445105872853247、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、BNC は直近1時間で +0,01%、直近7日間で +12,14% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 78.13K に達しました。

Bifrost (BNC) 市場情報

ランキング No.1982 時価総額 ¥ 560.40K¥ 560.40K ¥ 560.40K 取引高 (24H) ¥ 78.13K¥ 78.13K ¥ 78.13K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1,20M¥ 1,20M ¥ 1,20M 循環供給量 37.44M 37.44M 37.44M 最大供給量 80 000 000 80 000 000 80 000 000 総供給量 80 000 000 80 000 000 80 000 000 循環率 46,80% 発行日 2021-10-21 00:00:00 パブリックブロックチェーン BNC

Bifrost の現在の時価総額は ¥ 560.40K、24時間取引高は ¥ 78.13K です。BNC の循環供給量は 37.44M、総供給量は 80000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1,20M です。