MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために









ただし、先物取引には一定のリスクが伴います。MEXCで取引する際には、健全なリスク管理戦略を構築することが不可欠です。アカウント資産やポジションをリアルタイムで把握することは、取引効率を向上させ、潜在的なリスクをコントロールするための重要な方法の一つです。













先物取引画面の「利用可能」欄で利用可能資産を確認できます。









または、[資産] → [先物取引] からも資産を確認できます。













先物取引画面下部で現在のポジションを確認できます。ここにはポジションサイズ、推定強制決済価格、未実現損益などの情報が表示されます。また、ポジションに証拠金を追加することで、強制決済リスクを軽減することも可能です。





















最小価格変動：先物1契約あたりの最小価格変動単位。例：BTCは0.1。





最小注文数量：先物における1回の注文の最小取引数量。例：BTCは0.0001 BTC。





指値注文の価格上限/下限比率：買い指値注文価格 ≤ (1 + 上限比率) × インデックス価格。売り指値注文価格 ≥ (1 - 下限比率) × インデックス価格。





最大注文数：各取引ペアごとの最大指値注文数。









必要証拠金：ポジションをオープンする際に必要な最低証拠金額。









維持証拠金：ポジションを維持するために必要な最低証拠金。残高がこれを下回ると強制決済またはポジションの減少処理が行われます。維持証拠金＝ポジション名目価値 × 維持証拠金率。





リスク制限：MEXCはすべての取引アカウントにリスク制限メカニズムを導入しており、段階式（ティア制）証拠金モデルを用いてリスクを管理します。レバレッジ倍率はポジションサイズに基づいて決定され、大きなポジションには低いレバレッジ倍率が適用されます。ユーザーは自らレバレッジ倍率を調整でき、必要証拠金率は選択した倍率に基づいて算出されます。









未実現損益：ポジションを決済する前に表示される損益。

ロング：数量 × ポジションサイズ × (公正価格 - 平均オープン価格)

ショート：数量 × ポジションサイズ × (平均オープン価格 - 公正価格)





損益（PNL）：ポジションを決済した後に表示される損益。

ロング：数量 × ポジションサイズ × (平均決済（クローズ）価格 - 平均オープン価格)

ショート：数量 × ポジションサイズ × (平均オープン価格 - 平均決済（クローズ）価格)





注文数量と約定数量：「注文数量」は発注時に設定した数量を指します。大口注文の場合、通常は複数の小口注文に分割され、順次約定されます。「約定数量」は実際に成立した数量を指し、注文数量と約定数量が一致した場合、その注文は完全に約定されたことを意味します。









平均オープン価格：オープンポジションの平均コスト。





平均決済価格：決済済みポジションの平均価格。









純資産：ウォレット残高＋未実現損益。





ウォレット残高：入金総額－出金総額＋実現損益。

















