MEXC先物アカウント資産とポジションの確認方法：取引効率を向上させるために

2025/9/28MEXC
0m
#初級#技術分析#初心者
暗号資産先物取引は、その柔軟性と幅広い取引ペアにより、多くの投資家から人気を集めています。特にMEXC先物は、1,300以上の取引ペアと最低水準の手数料（メイカー手数料は最大0%、テイカー手数料は最大0.02%）を提供している点で高く評価されています。

ただし、先物取引には一定のリスクが伴います。MEXCで取引する際には、健全なリスク管理戦略を構築することが不可欠です。アカウント資産やポジションをリアルタイムで把握することは、取引効率を向上させ、潜在的なリスクをコントロールするための重要な方法の一つです。

1. MEXCアプリで先物アカウント資産とポジションを確認する方法


1.1 先物アカウント資産の確認


先物取引画面の「利用可能」欄で利用可能資産を確認できます。


または、[資産] [先物取引] からも資産を確認できます。


1.2 ポジションの確認


先物取引画面下部で現在のポジションを確認できます。ここにはポジションサイズ、推定強制決済価格、未実現損益などの情報が表示されます。また、ポジションに証拠金を追加することで、強制決済リスクを軽減することも可能です。


2. ウェブで先物アカウント資産とポジションを確認する方法


2.1 先物アカウント資産の確認


先物取引画面の「利用可能」欄で利用可能資産を確認できます。


または、[ウォレット] → [先物] からも資産を確認できます。


2.2 ポジションの確認


先物取引画面下部で現在のポジションを確認できます。ここにはポジションサイズ、推定強制決済価格、未実現損益などの情報が表示されます。また、ポジションに証拠金を追加することで、強制決済リスクを軽減することも可能です。

ここでは、すべての取引ペアのポジションを確認できます。


3. MEXC先物ポジションページ：主要用語の解説


無期限先物無期限先物（無期限先物契約）は、従来の金融先物契約から派生したもので、最大の違いは決済日が存在しない点です。強制決済によってポジションが決済されない限り、無期限に保有できます。

インデックス価格：主要取引所の価格を参照し、その加重平均値から算出された包括的な価格指数です。現在、はじめに表示されるのはBTCインデックス価格で、Bybit、HTX、MEXCの価格を参照して算出されています。

公正価格：インデックス価格と市場価格を基に算出される先物のリアルタイム公正価格で、ポジションの未実現損益の計算や強制決済判定に使用されます。価格操作を避けるために先物の最終価格と乖離する場合があります。

先物サイズ（1契約）：先物1契約の価値を表します。USDT-M先物では各契約がトークン数量で表され、Coin-M先物では米ドルで表されます。例：BTCの1契約＝0.0001 BTC。

最小価格変動：先物1契約あたりの最小価格変動単位。例：BTCは0.1。

最小注文数量：先物における1回の注文の最小取引数量。例：BTCは0.0001 BTC。

指値注文の価格上限/下限比率：買い指値注文価格 ≤ (1 + 上限比率) × インデックス価格。売り指値注文価格 ≥ (1 - 下限比率) × インデックス価格。

最大注文数：各取引ペアごとの最大指値注文数。

価格保護：有効化すると、利確/損切り（トリガー注文）がトリガー価格に達した際に、先物の直近価格と公正価格の差が設定しきい値を超えている場合は注文が拒否されます。有効化後の注文のみに適用されます。

必要証拠金：ポジションをオープンする際に必要な最低証拠金額。

必要証拠金率：オープン時のポジション価値 ÷ 証拠金。レバレッジ倍率に対応。

維持証拠金：ポジションを維持するために必要な最低証拠金。残高がこれを下回ると強制決済またはポジションの減少処理が行われます。維持証拠金＝ポジション名目価値 × 維持証拠金率。

リスク制限：MEXCはすべての取引アカウントにリスク制限メカニズムを導入しており、段階式（ティア制）証拠金モデルを用いてリスクを管理します。レバレッジ倍率はポジションサイズに基づいて決定され、大きなポジションには低いレバレッジ倍率が適用されます。ユーザーは自らレバレッジ倍率を調整でき、必要証拠金率は選択した倍率に基づいて算出されます。

資金調達率：無期限先物市場価格と現物市場価格の差に基づき、ロングとショート間で定期的に資金調達手数料が交換されます。市場が強気の場合は資金調達率がプラスとなり、ロングがショートに支払い、弱気の場合は資金調達率がマイナスとなり、ショートがロングに支払います。

未実現損益：ポジションを決済する前に表示される損益。
ロング：数量 × ポジションサイズ × (公正価格 - 平均オープン価格)
ショート：数量 × ポジションサイズ × (平均オープン価格 - 公正価格)

損益（PNL：ポジションを決済した後に表示される損益。
ロング：数量 × ポジションサイズ × (平均決済（クローズ）価格 - 平均オープン価格)
ショート：数量 × ポジションサイズ × (平均オープン価格 - 平均決済（クローズ）価格)

注文数量と約定数量：「注文数量」は発注時に設定した数量を指します。大口注文の場合、通常は複数の小口注文に分割され、順次約定されます。「約定数量」は実際に成立した数量を指し、注文数量と約定数量が一致した場合、その注文は完全に約定されたことを意味します。

注文価格と約定価格：「注文価格」は発注時に入力した価格で、指値注文の場合、注文価格はユーザーが入力した価格となり、成行注文の場合は実際の取引結果に依存します。大口注文は複数に分割されるため、各約定価格は市場変動により異なることがあります。「約定価格」はこれらの実際の約定価格の平均を指します。

平均オープン価格：オープンポジションの平均コスト。

平均決済価格：決済済みポジションの平均価格。

実現損益：ポジションから発生した確定損益で、取引手数料、資金調達手数料、決済損益を含む（バウチャーやMXによる手数料相殺分を除く）。

純資産：ウォレット残高＋未実現損益。

ウォレット残高：入金総額－出金総額＋実現損益。

現在、MEXCでは取引コストを大幅に削減できる手数料０イベントを開催中です。参加することで「もっと節約し、もっと取引し、もっと稼ぐ」ことが可能になります。MEXCプラットフォームでは、本イベントを通じて超低手数料の取引を楽しめるだけでなく、市場動向を先取りし、有望な投資チャンスを逃すことなく掴むことができます。よりスマートな取引と資産成長への扉が、ここにあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

