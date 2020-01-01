XTP (XTP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XTP (XTP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XTP (XTP) tokennel kapcsolatos információk Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly. Hivatalos webhely: https://www.withtap.com/ Vásárolj most XTP tokent!

XTP (XTP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XTP (XTP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Teljes tokenszám: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 3.78B $ 3.78B $ 3.78B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Minden idők csúcspontja: $ 0.402555 $ 0.402555 $ 0.402555 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00051302 $ 0.00051302 $ 0.00051302 További tudnivalók a(z) XTP (XTP) áráról

XTP (XTP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XTP (XTP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XTP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XTP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XTP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XTP token élő árfolyamát!

