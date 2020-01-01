XTblock (XTT-B20) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XTblock (XTT-B20) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XTblock (XTT-B20) tokennel kapcsolatos információk A hyper-capable network, XTblock aims to deliver not only a high-performance blockchain, but also the ability to decentralise artificial intelligence and bot computing. Therefore a powerful blockchain that will address the issues of speed, high latency and scalability is only one of its use cases. It's applicability goes far beyond. As you will see in our roadmap and business model (available on our website http://xtblock.io), we are currently developing various scientific and commercial use cases to demonstrate the performance and real-world viability of this hyper-capable network. In short, the XTblock network will be applicable to every industry. Some key milestones in the pipeline, that are intended to prove these capabilities, are various applications within the realm of decentralised finance [DeFi], decentralised AI, decentralised live video streaming, an NFT marketplace, crypto market analysis bots, crypto trading bots, and much more. Hivatalos webhely: https://xtblock.io/

XTblock (XTT-B20) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XTblock (XTT-B20) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 19.69K $ 19.69K $ 19.69K Teljes tokenszám: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 165.87M $ 165.87M $ 165.87M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 41.55K $ 41.55K $ 41.55K Minden idők csúcspontja: $ 0.584553 $ 0.584553 $ 0.584553 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001187 $ 0.0001187 $ 0.0001187

XTblock (XTT-B20) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XTblock (XTT-B20) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XTT-B20 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XTT-B20 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XTT-B20 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XTT-B20 token élő árfolyamát!

XTT-B20 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XTT-B20 kapcsán? XTT-B20-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

