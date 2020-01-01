Space ($SPACE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Space ($SPACE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Space ($SPACE) tokennel kapcsolatos információk Space is a meme token on the Solana blockchain inspired by the viral cultural moment tied to the phrase “holding space for the lyrics of Defying Gravity” from the iconic musical Wicked. Rooted in pop culture, Space celebrates the creativity, humor, and community spirit that emerge from shared online experiences. Leveraging Solana's fast and efficient ecosystem, this accessible meme token has captured the imagination of people around the world. With its origins cemented in modern pop culture, Space has grown into a fun, community-driven project that brings people together through a shared love of memes, music, and theater. Hivatalos webhely: https://x.com/HoldingSpaceCTO Vásárolj most $SPACE tokent!

Space ($SPACE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Space ($SPACE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 20.39K $ 20.39K $ 20.39K Teljes tokenszám: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 984.00M $ 984.00M $ 984.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 20.39K $ 20.39K $ 20.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.00455448 $ 0.00455448 $ 0.00455448 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Space ($SPACE) áráról

Space ($SPACE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Space ($SPACE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $SPACE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $SPACE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $SPACE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $SPACE token élő árfolyamát!

$SPACE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $SPACE kapcsán? $SPACE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $SPACE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

