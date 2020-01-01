Sandclock (QUARTZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Sandclock (QUARTZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Sandclock (QUARTZ) tokennel kapcsolatos információk Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on. Hivatalos webhely: https://sandclock.org Fehér könyv: https://docs.sandclock.org/current/ Vásárolj most QUARTZ tokent!

Sandclock (QUARTZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Sandclock (QUARTZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 594.57K $ 594.57K $ 594.57K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.33M $ 7.33M $ 7.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M Minden idők csúcspontja: $ 25.83 $ 25.83 $ 25.83 Minden idők mélypontja: $ 0.081066 $ 0.081066 $ 0.081066 Jelenlegi ár: $ 0.081085 $ 0.081085 $ 0.081085 További tudnivalók a(z) Sandclock (QUARTZ) áráról

Sandclock (QUARTZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Sandclock (QUARTZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUARTZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUARTZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUARTZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUARTZ token élő árfolyamát!

QUARTZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUARTZ kapcsán? QUARTZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

