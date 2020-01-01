Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomikai adatai

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Resolv wstUSR (WSTUSR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokennel kapcsolatos információk

What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar.

The protocol's main features include:

Issuance and redemption of USR against other tokens;

Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions;

Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized.

Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis.

Hivatalos webhely:
https://resolv.xyz/

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Resolv wstUSR (WSTUSR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 261.80M
$ 261.80M
Teljes tokenszám:
$ 236.64M
$ 236.64M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 236.61M
$ 236.61M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 261.83M
$ 261.83M
Minden idők csúcspontja:
$ 1.11
$ 1.11
Minden idők mélypontja:
$ 0.58995
$ 0.58995
Jelenlegi ár:
$ 1.11
$ 1.11

Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Resolv wstUSR (WSTUSR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó WSTUSR tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező WSTUSR token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) WSTUSR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WSTUSR token élő árfolyamát!

WSTUSR árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WSTUSR kapcsán? WSTUSR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.